¿Miley Cyrus plagió su nueva canción?

¿Miley Cyrus plagió con su nueva canción?

Tal y como te platicamos hace algunos días en La Verdad Noticias, Miley Cyrus y Dua Lipa estrenaron una canción juntas, en donde ambas lucieron súper sensual en el video musical, en el cual están en una autobús de concierto, y aprovechando la gira para hacer su desgaste.

El video se estrenó al filo de las 6 de la tarde hora méxico, y a tan solo un par de horas de haber salido ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en su cuenta oficial de Youtube de Miley.

La canción tiene un estilo retro, y de hecho, podemos escuchar algunas progresiones similares a canciones del pasado, como “Physical” de Olivia Newton John, y también una progresión similar a la de I Was Made For Loving You de Kiss, tan es así que algunos de los internautas la han acusado de plagio.

Miley Cyrus dedica canción a sus ex

Antes de iniciar la canción, la ex Hannah Montana dedicó un mensaje a sus ex parejas, a quienes les dedica una frase en la que les desea que les vaya mal.

“En Memoria de mis Exes, Coman m14rda”, se lee en el mensaje.

Por lo que los fans aseguran que es una dedicatoria para su ex marido Liam Hemsworth, con quien a duras penas hizo un año de casada, pero fue una de las relaciones más complicadas que tuvo.

“Soy una mujer libre ahora, y mi vida está lista para volver a comenzar” dice la cantante al final de la canción.

