Miley Cyrus no quiere saber nada de la nueva relación de Liam Hemsworth

El actor Liam Hemsworth y la cantante Miley Cyrus tomaron la decisión de divorciarse tan solo a unos meses de haberse casado, luego de que Cyrus declarara que ella aún seguía siendo pansexual y que tenía atracción por otras mujeres, lo que conllevo a que Miley le fuera infiel a Liam con la blogger y modelo Kaitlynn Carter.

Cuando Hemsworth y Cyrus anunciaron que se había casado en una ceremonia secreta con sus amigos más cercanos, todos los fans se derriten de amor por la pareja que ya llevaban más de 10 años en una relación basada en rupturas y regresos intermitentes. Pero el quiebre definitivo hasta ahora no solo fue la infidelidad por parte de Miley Cyrus, sino que presuntamente Liam Hemsworth había empezado a tener problemas con la bebida y con su temperamento.

Miley y Liam se casaron en el 2019

Aunque aún no están legalmente divorciados, Miley y Liam no se han vuelto a reunir desde su separación hace unos meses. Incluso la cantante y actriz Miley Cyrus ya terminó su romance con Kaitlynn Carter y ahora ya lleva varias semanas a lado del cantante Cody Simpson. Mientras que el actor de “Los Juegos del Hambre” Liam Hemsworth había estado soltero y refugiado en casa de su familia en Australia, quienes le ayudaron a superar su separación de Cyrus.

Miley Cyrus estuvo saliendo con Kaitlynn Carter por un corto tiempo

Liam Hemsworth ya tiene nuevo amor pero Miley Cyrus "lo odia"

Ya que Hemsworth se dio cuenta que Cyrus estaba siendo feliz con sus nuevas parejas, el actor de 30 años decidió hacer lo mismo que su ex esposa Miley Cyrus de 27 años. Hace unas semanas se dio a conocer que Liam Hemsworth ya tiene nueva novia, la actriz Gabriella Brooks de 23 años.

Liam Hemsworth tiene un romance con Gabriella Brooks

Pero de acuerdo con una fuente cercana Liam y Miley, Cyrus no tomó nada bien la noticia del nuevo romance de Liam; de hecho Miley Cyrus no quiere saber nada de la nueva novia de su ex esposo y tampoco quiere saber nada de su vida, ¡Auch! Y es que la joven cantante y actriz no quiere meterse más en la vida de Liam Hemsworth, incluso ya ni siquiera tienen amigos en común.

Miley Cyrus ahora tiene un romance con Cody Simpson

De acuerdo con la fuente que dio la entrevista para el medio HollywoodLife, Miley ahora está enfocada en sí mismo y en su nueva relación con Cody Simpson quien también es australiano y tiene 23 años. La ruptura de Liam y Miley afectó a la familia de ambos, a sus amigos y al público. Por lo que ahora que cada uno está tratando de rehacer su vida, siguen dando de qué hablar.

