Miley Cyrus no ha llorado tanto pese a las pérdidas y traumas que ha vivido

Miley Cyrus ha tenido que lidiar con la pérdida. La cantante de 27 años habló en el programa de entrevistas escandinavo Skavlan sobre cómo maneja el dolor y la pérdida, haciendo referencia directa a su divorcio del actor Liam Hemsworth.

"Existe una especie de estigma de frialdad para una mujer que realmente sigue adelante. He pasado por muchos traumas de pérdida en los últimos dos años", explicó Cyrus.

"Tuve un incendio en una casa en Malibú donde perdí mi casa. Pasé por un divorcio. Recientemente, perdí a mi abuela, con quien era muy cercana. De alguna manera no pasé mucho tiempo llorando por eso", dijo la cantante.

Continuó explicando su razonamiento detrás de no llorar, diciendo: "No fue porque tuviera frío (el corazón) o porque tratara de evitar sentir algo, sino porque no iba a cambiarlo. Traté de seguir siendo activa en lo que puedo controlar; de lo contrario, comenzarás a sentirte atrapado".

¿Cómo ha superado sus pérdidas Miley Cyrus?

Hablando de sus "herramientas" para sobrellevar la situación, Cyrus agregó: "La mía no está llorando para deshacerse de eso. La mía está avanzando y siempre digo que me curo con el movimiento. Me curo viajando y conociendo gente nueva. Cuando pierdes a una persona, una nueva persona entra en tu vida".

Después de su separación de Hemsworth, Cyrus pasó brevemente con la estrella de The Hills: New Beginnings, Kaitlynn Carter y luego con el cantante Cody Simpson. Actualmente está soltera.

En cuanto a si es más o menos emocional en estos días, Cyrus bromeó: "Depende de si le preguntas a los tipos con los que he roto porque dirían menos, pero yo diría más [emocional]".

También habló sobre su decisión de abstenerse de consumir alcohol durante la cuarentena, y señaló que no está tratando de hacer una declaración sobre la sobriedad.

"Trato de tomarme el día a día porque he hecho muchas declaraciones", dijo. "Empezamos a hablar de la verdad, 'Por siempre y nunca más', esta idea de que tenemos que comprometernos con algo para siempre, que creo que te lleva a la decepción".

Cyrus se ha abierto mucho sobre cómo lidiar con las pérdidas recientemente. En septiembre, le dijo al podcast Joe Rogan Experience:

"A veces siento que me preocupa que pueda superar las cosas fácilmente. No me caigo al suelo y me arrastro en una bola como solía hacerlo, y creo que eso es una parte de mí mientras crecía".

