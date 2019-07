Miley Cyrus muestra sus calzones con foto en el sofá

El verano está en su mejor momento, el calor a todo lo que da, y por ello Miley Cyrus no podía dejar pasar este momento para mostrar su look con el que mitiga el calor, aunque eso signifique que deje al descubierto sus partes íntimas.

Este 26 de julio, la cantante Miley Cyrus sorprendió sus seguidores de Instagram con dos fotografías, con las que se muestra bien fresca, disfrutando de las vacaciones en el sofá de su casa, aunque las imágenes son un poco subidas de tono.

En las imágenes se ve a la intérprete de “Malibú” con una pose muy provocativa, pues se encuentra “de perrito” en el sofá, y trae puesto solo un crop top y una pataleta, ambos colores blancos, por lo que se logra apreciar la retaguardia de la cantante

Se nota que Miley Cyrus se está dando un merecido descanso de su apretada agenda, pues instantes antes había publicado una imagen donde se ve recostada con su mejor bikini, en una balsa con forma de arcoíris, en la piscina de su casa, con lo que se aprecia que la cantante tiene todo lo necesario para gozar del calor.

Miley Cyrus siempre ha destacado por mostrar su parte más provocativa en Instagram, donde sus más de 96 millones de seguidores se deleitan con lo que publica en su Instagram, que, por cierto, está repleto de fotos provocativas.

La imagen que compartió esta tarde del 26 de julio, alcanzaron más de un millón de likes cada una, a menos de 2 horas de haberse compartido, demostrando la capacidad de influencia que existe sobre Miley Cyrus.

Por cierto, la cantante siempre ha sido defensora de los derechos humanos, del feminismo y de la comunidad LGBT, pues ha sufrido acoso de propia mano, ya que hace unos meses en una visita a España, un fanático la tomó del brazo, y la forzó a besarlo, causando que Miley Cyrus se enfurezca.