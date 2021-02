Miley Cyrus le roba el show a The Weeknd con su interpretación de The Climb

Como te habíamos informado previamente en La Verdad Noticias, sería Miley Cyrus quien amenizará el pre show de Super Bowl, dedicado especialmente para los médicos de primera fila que han combatido a la pandemia por coronavirus en su país.

En ese sentido, si bien escuchamos a la intérprete de canciones como Malibu, Angels like You entre otras, cantar sus más recientes éxitos, ninguna canción fue tan especial como el momento en el que la intérprete canta The Climb.

Y es que si bien, la hija de Billy Ray Cyrus ha querido dejar a Hannah Montana en el pasado, y tras colgar la peluca nunca más volvió a interpretar canciones de los discos pertenecientes a la serie de discos (Salvo por parodias en las que se burla de The Best of Both Worlds), la cantante rinde tributo y homenaje a esa etapa de su vida cantando The Climb.

La mencionada canción pertenece al álbum “Hannah Montana: The Movie” y la vemos interpretarla como Miley y no como Hannah, cuando en la película descubren su identidad, por lo que revela a los integrantes de su pueblo que ella es en verdad la galardonada artista.

Miley Cyrus roba el show a The Weeknd

Si bien, la persona encargada de realizar el tan esperado show de medio tiempo del Super Bowl 2021 es The Weeknd, tras la presentación de The Climb los internautas han calificado a Miley Cyrus como la verdadera estrella de este espectáculo deportivo.

Y es que antes de interpretar la canción dijo una frase muy emotiva, en donde asegura que actualmente todos estamos rotos, por lo que está pasando en el mundo, sin embargo, esta canción necesitaba cantarsela a ella misma.

"Muchos nos hemos sentido rotos este año, la letra de la siguiente canción la necesito decirme a mi misma, esta canción es sobre no rendirse, se llama the climb", dijo Cyrus.

