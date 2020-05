Miley Cyrus impacta a fans al revelar que no cree adecuado lanzar nuevo disco

Debido a la contingencia sanitaria la famosa cantante Miley Cyrus dio a conocer que por el momento no saldría su nuevo álbum, ya que considera que no es el momento adecuado para presentar un disco, pues ha sido un año difícil y complicado para sus fans.

Recordamos que la artista había comentado anteriormente que estaba enfocada en un nuevo material discográfico para mostrar nuevos sonidos con un estilo de rock y menos pop, incluso sus recientes fotografías muestran a una joven muy atrevida.

Anteriormente Miley Cyrus había presentado un cover de "Wish you were here" uno de los clásicos temas de Pink Floyd, pero las reacciones de los usuarios no fueron las esperadas, ya que quedaron decepcionados al escuchar su interpretación.

Miley Cyrus preocupada por la pandemia

Durante una entrevista la cantante estadounidense de 27 años de edad declaró a Wall Street Journal, que el estreno de su álbum aún no tiene fecha de lanzamiento, pues considera que este tiempo no es el apropiado, debido a la enfermedad del coronavirus, ya que diversas familias han sido afectadas por la contingencia sanitaria.

La cantante Miley Cyrus lanzó en el año de 2017 “Younger Now”, mostrando un estilo diferente, pues ahora con su look rockero pretende emocionar a sus fans con su nuevo álbum, pero debido a la crisis por la pandemia, la famosa no ha confirmado la fecha de su estreno.

La famosa comentó en la entrevista que aún faltan algunos últimos retoques para finalizar su disco, pero que por el momento solo se conforma con lucir su nuevo look para el álbum; pues la artista se inspiró en "Tiger King".

Recordamos que hace unas semanas Miley Cyrus mostró su apoyo a sus fans la igual que diversos famosos como Bon Jovi y Rihanna, quienes se unieron para participar en una noble causa y proporcionar ayuda a las personas más afectadas por esta pandemia.

Foto: Cosmopolitan.