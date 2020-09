Miley Cyrus habla de la bendición de Stevie Nicks y la advertencia para 'ex'

Miley Cyrus sin duda es una de las mujeres que no puede dejar de sorprendernos, el jueves por la noche interpretando dos canciones fascinantes en el programa Tonight Show, pero no solo eso, charló y reveló muchos misterios al presentador Jimmy Fallon desde su llamativo y colorido "trono" diseñado por Peter Shire (llamado "Giza").

Usando un mono multicolor que habría puesto celoso a David Bowie, Jimmy Fallon le preguntó a Miley Cyrus acerca de la muestra astuta de "Edge of Seventeen" en el sencillo "Midnight Sky" a lo que la cantante contó una historia asombrosa sobre cómo le envió la canción a Stevie Nicks y le pidió su bendición para usar el fragmento de Fleetwood Mac.

Este es un éxito en solitario de 1981 del cantante, Cyrus dijo; “Tengo una melodía alternativa si no quieres rendirte homenaje a ti y tu grandeza y cuánto me has inspirado, puedes pedirme prestado en cualquier momento".

Miley Cyrus sorprende con dos interpretaciones e impresionantes vestuarios.

La artista añadió que está asombrada por cómo artistas como Nicks, la madrina Dolly Parton y la madrina del punk Joan Jett son tan "abiertos y acogedores" con los artistas más jóvenes que vienen y felices de ofrecer ellos tutoría. "Todo el mundo admira a Stevie Nicks, pero tener esa relación directa ha sido, ya sabes, una especie de cambio de vida y muy importante".

Miley Cyrus trabaja duro que la voz arde

La polémica cantante también contó sus bendiciones y habló sobre su impulso para trabajar lo más duro posible, describiendo cómo le duelen los pies y su voz está "ardiendo" después de un largo día de ensayos e improvisaciones con Metallica y Led Zeppelin.

"Me encanta trabajar y me encanta que me necesiten y creo que una cosa que ha sido realmente poderosa hasta 2020 es que ha habido algunos lanzamientos increíbles", dijo, dando apoyo a todos los demás artistas que sacaron buena música y la ayudaron.

"Eso me recuerda lo afortunada que soy de estar en una industria que puede traer este tipo de paz y alegría", dijo. "Hay algo que hace que todo se sienta más normal sabiendo que estoy en una extraña silla balanceándome en mi ropa interior en una bola de discoteca. De alguna manera se siente como si todo estuviera bien en el mundo".

Miley Cyrus en el escenario

Cyrus subió al escenario dos veces, primero con un estruendo envuelto en niebla a través de "Midnight Sky", interpretado con una banda distanciada completamente enmascarada.

Canalizando una vibra de estilo Midnight Special de la década de 1970, con un letrero de neón verde con el título de la canción y un trabajo de cámara de enfoque suave, lució un vestido negro de lentejuelas similar a Cher con cortes atrevidos, sombra de ojos brillante azul profundo y un Carter- era salmonete mientras cantaba la canción sobre un amor torturado.

Regresó más tarde, con un minivestido rojo brillante y un bolso a juego, para una versión acelerada del éxito de Hall & Oates de 1982 "Maneater", que transformó la cancioncilla pop con un toque de Nashville vertiginoso en el ritmo y su característica voz ronca lo que le dio un toque extra al sedoso pop / soul original de la era Reagan de Daryl Hall.

Te puede interesar: Filtran FOTO de Miley Cyrus drogada después de 5 años

Y, no en vano, antes explicó la portada diciéndole a Fallon que era una advertencia a su "futuro ex marido" de que "yo le advertí a usted primero".