Miley Cyrus fue quien dirigió el nuevo video DRAG de Cody Simpson

Cody Simpson ha estado canalizando sus energías en una colección de poesía debut titulada Prince Neptune, mientras que Cyrus lanzó su serie IGTV ganadora del Premio Webby, Bright Minded. En su último proyecto, la pareja se basa en sus habilidades: Miley dirigió el video musical del último lanzamiento de Simpson, "Captain's Dance With the Devil", que se publicó hoy.

El aislamiento social ha tenido un efecto transformador en la comunidad creativa. Con los recursos habituales repentinamente fuera del alcance, los artistas se han empujado a sí mismos en nuevas direcciones, mostrando el alcance de sus talentos en el proceso. Como pareja, Cody Simpson y Miley Cyrus se han mantenido ocupados desde que se emitió la orden de permanecer en el lugar en Los Ángeles en marzo.

Cyrus, que asumió tareas de estilo, cinematografía y maquillaje además de dirigir, presenta a Simpson bajo una nueva luz. El formato de pantalla dividida muestra todos los lados de su actuación mientras cambia de persona: Cody, el Príncipe Neptuno y una recién descubierta drag alter ego, Rebecca, hacen apariciones.

Lleno de modas y objetos de arte de sus colecciones personales, el video utiliza el estilo como una herramienta transformadora. El chico que toca la guitarra con pantalones de cuero vintage y el muchacho con traje de marinero que lleva el broche de perlas Chanel puede estar en los extremos opuestos del espectro, pero reflejan la naturaleza multifacética del estrellato moderno.

En pantalla, Simpson puede expresar todos los lados de sí mismo, y la visión de Cyrus permite tal complejidad. Por supuesto, dadas las limitaciones de la filmación durante el bloqueo, los valores de producción de alto brillo que a menudo se ven en los videos musicales están notablemente ausentes, pero eso no es necesariamente algo malo.

La visión de Simpson en la colección épica de piezas de diseño vintage de Cyrus es indudablemente convincente y revela las intimidades de su relación.

Los devotos de la moda con ojos de águila espiarán piezas de Comme des Garçons (el abrigo detallado con charreteras que Simpson usa mientras medita), Vivienne Westwood (una casa negra para bailar por el jardín) y Tom Ford para Gucci (el bolso con flecos reluciente de Rebecca) utilizado en todo.

Se necesita valentía para hacer algo fuera de la caja, pero para Simpson, esto parece ser algo natural. En una declaración personal que compartió con Vogue, Simpson describe el proceso de pensamiento detrás de las imágenes y por qué él y Cyrus han formado una colaboración de por vida:

“Le confié a Miley plena libertad creativa en la conceptualización y dirección de este visual. Permitiéndole ejecutar su visión e interpretación de la canción misma. La idea nació en nuestro baño con Miley organizando su colección de lápiz labial”, contó el cantante.

“Tomé un lipstick sin haberlo visto antes con tanta claridad, desconcertado por el arte del empaque, la belleza del símbolo de Nars incrustado en el costado, y comentando lo decepcionado que estaría de verlo arruinado una vez usado.”

Cody continuó: “Esto me condujo a mi curiosidad por el arte del maquillaje y a que Miley me instruyera sobre el proceso de "golpear la taza" y, en particular, el arte del arrastre. Fue entonces cuando nació el personaje de 'Rebecca'.”

“Durante este tiempo de encierro y autoaislamiento, nos vimos obligados a permanecer dentro de nuestro propio espacio, sin tener más remedio que animarnos a mirar subjetivamente y en nuestro entorno inmediato las cosas con las que trabajar y jugar. Esto inspiró una nueva apreciación de quiénes somos y qué somos”, reveló el australiano.

“El conocimiento de Miley sobre maquillaje, arte y cultura de arrastre combinado con mi conocimiento de la cultura marítima y náutica.”

“Esto se refería a todo, hasta el armario: los pantalones de cuero que compré hace cuatro años, gracias a la inspiración que obtuve al ver a Elvis en su traje de cuero y a Jim Morrison desfilando en el escenario del Hollywood Bowl con su propio par, a la blusa Chanel que llevaba debajo la chaqueta de mi capitán dotada con los alfileres y broches Chanel de Miley y la blusa que la misma Miley recibió de Karl Lagerfeld en París después de ser fotografiada por él”, narró.

“C pintada en el costado, hasta que descubrió con humor a su llegada que era una G, desgastada. El bolso médico de los años 30 Miley que me regaló para mi cumpleaños con mi logotipo del Príncipe Neptuno pintado a mano en el costado, y nuestras colecciones de libros y pertenencias personales combinadas. utilizado como accesorios”. explicó el novio de Cyrus.

Solo el tiempo dirá dónde Simpson y Cyrus tomarán su colaboración a continuación. Lo que está claro es que esta pareja parece decidida a empujarse a sí mismos, y a su audiencia, con una reinvención dramática.