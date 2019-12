Miley Cyrus formará una nueva banda con su novio Cody Simpson

Al parecer la cantante estadounidense, Miley Cyrus ha decidido formar una nueva banda en compañía de su novio, Cody Simpson, según reporta TMZ.

De acuerdo al portal, la controversial Miley Cyrus está a punto de presentar los papeles para registrar a una marca musical que incluye “interpretaciones musicales y en directo y la producción de grabaciones de audios en todo tipo de plataformas”. La nueva banda recibiría el nombre de “Bandit and Bardot”.

Miley Cyrus y Cody Simpson ya habían tenido algunas colaboraciones musicales este año, aunque ninguno ha dado detalles sobre el trabajo “secreto” que han estado llevando a cabo, se sabe o sospecha que la parejita está trabajando en la creación de música inédita, que los fans de ambos esperan poder escuchar pronto.

¿Podría ser verdad que Miley Cyrus y Cody Simpson han pasado de novios a socios? Aunque las pistas no son muchas, el equipo de TMZ parece estar convencido.

¿CUÁLES SON LAS PISTAS?

Según reporta TMZ, tuvieron acceso a una solicitud de Miley Cyrus para registrar a “Bandit and Bardot”, por lo que sospechan que la intérprete de “I Can't Be Tamed” está preparando el resto de la documentación necesaria para el registro.

La segunda pista que mencionan es que “Bandit and Bardot”, ya cuenta con una cuenta de Instagram, que hasta ahora sólo sigue a Miley Cyrus y a Cody Simpson. La cuenta no ha realizado ninguna publicación pero en su descripción se lee “COMING SOON”.

La cuenta de Instagram fue creada unas semanas después de que Miley Cyrus sufriera una lesión en las cuerdas vocales que la mantuvo en reposo por varias semanas.

MILEY POST DIVORCIO

La relación entre Miley Cyrus y Cody Simpson fue confirmada a los pocos meses del divorcio con el actor australiano, Liam Hemsworth.

Muchos podrían considerar a Cody como una relación por despecho o apresurada debido a lo reciente que es la separación de Miley Cyrus pero pareciera que la relación va fortaleciéndose, en especial ante los rumores de la unión de ambos con “Bandit and Bardot”.

