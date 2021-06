Miley Cyrus estrena versión de “Nothing Else Matters” de Metallica

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la banda Metallica, ha iniciado un proyecto para que artistas de diferentes géneros, incluyendo el pop, el urbano, y baladistas, interpreten sus temas más icónicos, y una de las seleccionadas fue Miley Cyrus.

La ex chica disney, quien dio vida a Hannah Montana ya había demostrado previamente que es fan de esta banda, cuando en un concierto interpretó Nothing Else Matters

Ahora su sueño de tener esta versión grabada en estudio se ha hecho realidad, y la ex Hannah Montana formará parte del nuevo álbum de Metallica.

La nueva versión de Miley Cyrus

La hija de Billy Ray Cyrus colaboró junto a Elton John, Watt y Yo-Yo Ma para grabar esta nueva versión, la cual estará incluida en el disco Black Album “Metallica Blacklist”, sin embargo, no hay que esperar al 10 de septiembre para escucharla.

Y es que la canción ya se encuentra disponible a través de la cuenta oficial de youtube de la artista norteamerciana.

La polémica de Metallica

El disco se estrena en septiembre

Tras dar a conocer su idea de estas nuevas versiones, los metaleros fieles a la banda han recriminado la diversidad musical, condenando a los cantantes que colaboran por “No ser dignos de las canciones”.

En ese sentido, personas como Juanes, J Balvin y Ha*Ash ha recibido amenazas, críticas y comentarios negativos por si quiera estar considerado, aun cuando no se han estrenado sus nuevas versiones.

Por lo pronto habrá que esperar al 10 de septiembre para ver si, una vez fuera, la banda recibe aplausos por su idea, o si los fieles fans aún continúan condenando las colaboraciones.

¿Te gustó la versión de Nothing Else Matters de Miley Cyrus?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.