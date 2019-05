Miley Cyrus estrena álbum ‘She Is Coming’, aquí la portada y fecha de estreno | Axelle/Bauer-Griffin

La cantante estadounidense Miley Cyrus ha presentado al mundo su nueva portada de su álbum más reciente y que está a nada de estrenarse.

Breakout, The Time Of Our Lives, Cant Be Tamed, Bamgerz, Miley Cyrus and Her Deat Petz son los nombres de sus anteriores materiales discográficos de Miley Cyrus.

Será el próximo 31 de mayo que se dará a conocer el contenido del álbum ‘She Is Coming’ por lo tanto nos ha dado a conocer la portada que llevará y como todo lo que hace Miley nada es simple.

Resulta que en la portada se muestra a una Miley despreocupada tomada de algún poste o de alguien con una blusa y unos jeans con mensajes fuertes, así como un fondo urbano en blanco y negro, ¿será el regreso de Miley Cyrus con una fuerte influencia country?.

