Casi un año después del lanzamiento del álbum de rock pesado ‘Plastic Hearts’, la cantante Miley Cyrus ha estado trabajando duro en su noveno disco de estudio, esto según declaraciones de Columbia Records, su nuevo sello discográfico, a la revista Billboard.

Luego de trabajar para RCA Records, la ex estrella de Disney saltó a Columbia Records en marzo pasado y ahora se sabe que su próximo disco será el primero que lanze bajo el sello de Crush Music.

A través de las redes sociales, la cantante ha compartido algunas imágenes de lo que podría ser la estética de su nueva era musical.

Es importante mencionar que la intérprete de ‘Party In The USA’ ha estado compartiendo algunos adelantos sobre la estética de su nueva era, los cuales parecen estar fuertemente inspirados en los días de la música disco de los 70 y su apogeo en el famoso Studio 54.

‘Plastic Hearts’ fue todo un éxito

'Plastic Hearts' fue la oportunidad perfecta para que la ex estrella de Disney demuestre su versatibilidad.

De acuerdo a información de la revista Billboard, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ‘Plastic Hearts’, disco inspirado en el rock clásico, tuvo una carrera exitosa cuando se lanzó el otoño pasado, además de lograr debutar en la primera posición de la lista de álbumes Top Rock de Billboard y en la segunda posición del Billboard 200.

Aunque el próximo disco será su primer lanzamiento de larga duración con Columbia Records, debes de saber que la cantante ya estrenó un sencillo en su nueva casa musical, el cual se titula ‘Without You’ y es un remix a dúo con The Kid LAROI.

Cabe destacar que Miley Cyrus ha tenido una agenda ocupada este 2021 mientras trabajaba en el nuevo disco, pues además de firmar un acuerdo general y asociarse con NBC, la cantante trabajó extensamente con Gucci en publicidad de marca y estrenó una versión del tema ‘Nothing Else Matters’ de Metallica para el álbum tributo ‘The Metallica Blacklist’.

Miley Cyrus revive su sitio web

Además de la noticia de que su próximo disco está en proceso, Miley Cyrus ha relanzado el sitio web MileyWorld, mismo que comenzó originalmente en 2007 cuando dejó el apodo de Hannah Montana y comenzó a lanzar música con su nombre real. A través del sitio, ha compartido un video exclusivo, completo y sin editar de su reciente actuación en Austin City Limits para los fanáticos que se inscriban en su lista de correo.

