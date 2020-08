Miley Cyrus escribe conmovedor mensaje tras el fallecimiento de su abuela/Foto: Us Weekly

Miley Cyrus está de luto por la muerte de su amada abuela Loretta Finley. El sábado (22 de agosto), la estrella del pop de 27 años compartió un emotivo tributo a su abuela materna, a quien cariñosamente se refirió como "Mammie", en Instagram.

Su publicación incluyó una galería de fotos y videos anteriores, incluido un clip de Finley en la alfombra roja y una instantánea de sus caricias con la bebé Miley.

"Aunque te hayas ido... NADA ha cambiado ni cambiará nunca. SIEMPRE serás mi inspiración e ícono de la moda", escribió Cyrus en la publicación.

"Incluso más que eso, el modelo definitivo de ser una verdadera LUZ en un mundo oscuro. Eres la luz del sol. Todos los días me despierto y veo esa bola de fuego en el cielo. Veré tu rostro. Luego di una oración agradeciendo al cielo por darme la mejor abuela que una niña podría tener", dijo la cantante.

La cantante de "Midnight Sky" agregó: "Te extrañaré por el resto de mi vida... Mantendré tu espíritu aquí al continuar haciendo el bien por los demás y tratándolos de la manera que todos deseamos ser tratados, con la misma infinita gentileza que mostraste a diario. Nos dolerá todos los días que no estés con nosotros ..."

Miley Cyrus muy triste por la muerte de su abuela

Cyrus también usó sus Historias de Instagram para actualizar a los fanáticos sobre por qué ha estado ausente en los últimos días.

"Para mis fanáticos: sé que se siente como si hubiera desaparecido los últimos días... pero alguien que significa más para mí de lo que las palabras pueden decir hizo lo mismo", escribió junto a una imagen de su abuela. "Estoy completamente destrozada".

Miley compartió con sus fanáticos lo mucho que extrañará a su abuela Loretta, y con diversas publicaciones explicó que no estará muy presente en sus redes sociales por este motivo/foto: Instagram

En otra publicación, Cyrus compartió un video casero de ella misma interpretando acústicamente "Miss You So Much" para su abuela, que se sienta cerca escuchando con una sonrisa.

"Esta es una canción que escribí en 2016 para mi Mammie y que luego fue lanzada en Younger Now. Sé que ella está en su vida amorosa de 40 con mi abuelo en el cielo", escribió la cantante junto al clip.

El amoroso tributo de Cyrus a su abuela en Instagram ha dejado a todos los fans con lágrimas en los ojos. ¿Crees que Cyrus podría inspirarse en su abuela para una nueva canción?