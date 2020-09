Miley Cyrus envió una indirecta a su ex Liam Hemsworth en su canción/Foto: Hola | PA

Parece que Miley Cyrus, de 27 años, no oculta ningún detalle personal sobre su matrimonio con su ex Liam Hemsworth de 30, en al menos una de las canciones que pueden aparecer en su próximo séptimo álbum, She Is Miley Cyrus.

La cantante parece abrirse acerca de la desaparición de su romance cuando habla de “falsificar” cosas en el dormitorio en la pista ‘Win Some, Lose Some’, de acuerdo con The Sun. Según los informes, es una de las "pocas pistas" que ha grabado para el nuevo lanzamiento.

En las primeras líneas de la canción que lo dice todo, Miley canta: “Anoche fue el clavo en el ataúd, Dios sabe que ya estábamos muertos. Mira hacia atrás y el recuerdo está obsesionado, no puedo creer que lo hayamos vuelto a hacer, sí. No puedo contar todas las veces que lo fingí, gracias a Dios por los pensamientos en mi cabeza”, informa el medio.

Luego, según los informes, las líneas son seguidas con un coro triste que incluye: “Tú me conoces mejor, pero me lastimaste lo peor, cariño. No puedo fingir más".

La estrella abierta también parece cantar sobre Liam en la línea, "Quizás casarse solo para causar una distracción" en "WTF DO I Know", una de las otras canciones nuevas del álbum, según el medio.

Supuestamente continúa con líneas sobre ella no está dispuesta a disculparse. “¿Querías una disculpa? No de mi. Tuve que dejarte en tu propia miseria. Entonces dime, cariño, ¿me equivoqué al seguir adelante? Y ni siquiera te extraño. Pensé que serías tú hasta que me muera, pero lo dejo ir”, se dice que canta en el nuevo tema.

Aún no se sabe qué canciones estarán oficialmente en el disco de Miley

Aunque la fuente del medio dice que las dos impactantes canciones personales ya han sido grabadas, no está claro si Miley decidirá incluirlas en la versión final de She Is Miley Cyrus. Tampoco está claro si tendrá canciones sobre sus otras relaciones con Kaitlynn Carter, de 32 años, y Cody Simpson de 23, con quienes salió después de su separación de Liam.

Miley y Liam terminaron su matrimonio en medio de la polémica por infidelidad. Incluso se dice que la cantante ya le ha dedicado la canción "Slide Away" a su ex esposo, pero podría seguir mandándole indirectas al actor en su nuevo disco/Foto: Infobae

Miley y Liam comenzaron a salir en 2009 después de conocerse durante el rodaje de la película, The Last Song. Tuvieron un romance intermitente hasta diciembre de 2018, cuando se casaron en una ceremonia muy privada.

Aunque sus fanáticos tenían esperanzas de su amor a largo plazo, en agosto de 2019, los ex tortolitos se dieron por vencidos y Miley fue fotografiada saliendo con Kaitlynn. ¿Crees que Miley le ha dedicado varias canciones a sus ex parejas en este nuevo álbum?