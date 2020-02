Miley Cyrus enloquece con el cover "Party In The USA" de Ariana Grande ¡OMG!

¡Sorprendente! Miley Cyrus enloqueció al escuchar a la ex chica Disney Ariana Grande cantar una de sus famosas canciones; la cantante interpretó el cover de "Party In The USA". La ex de Liam Hemsworth compartió el video en sus redes sociales, dejando cautivados a sus millones de fans.

La cantante Miley Cyrus quedó muy emocionada al ver a Ariana Grande cantar el tema "Party In The USA", una de las famosas canciones que logró popularidad en YouTube al obtener millones de visualizaciones.

Ariana Grande fue una de las invitadas a una reunión que organizó Scooter Braun en Saddle Ranch en West Hollywood, pues el productor estaba celebrando la ciudadanía estadounidense de su esposa, por lo que la cantante no dudó cantar el cover "Party In The USA" de Miley Cyrus.

Miley Cyrus compartió el video en las redes sociales y solo colocó emoticones de corazones, pues la famosa enloqueció al ver a Ariana Grande cantar uno de sus famosas canciones; la interpretación de la cantante ha sido reproducida por miles de internautas.

Miley Cyrus aplaude el cover de Ariana Grande

Ariana Grande ha demostrado en diferentes ocasiones que tiene la habilidad de imitar a diversos cantantes; la ex Chica Disney posee una espectacular voz, por lo que Miley Cyrus aplaudió la interpretación de la cantante con el cover de "Party In The USA", y decidió compartir el video en las redes sociales.

En otro video que compartieron en las redes sociales, se puede apreciar a la cantante Demi Lovato y Tori Kelly, darle la bienvenida a la esposa del productor Scooter Braun, tras convertirse en una ciudadana estadounidense.

