Miley Cyrus es una de las cantantes más populares que hay a nivel internacional, pues la ex Hannah Montana ha sabido conquistar a un público adulto, que la sigue desde que prácticamente era una adolescente en Hannah Montana.

La famosa,desde haber abandonado Disney ha hecho muy pocos proyectos actorales, pese ha haber iniciado su vida artística dedicada a esta rama.

Sin embargo, nunca es tarde para retomarla, y recientes rumores apuntan que podría estar considerada en el elenco de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, después de que tuviera una corta participación en la segunda entrega en una escena post-Créditos.

Aún no hay nada confirmado, pero se espera que se cuente con el personaje de la actriz y cantante americana, aunque lo cierto es que parte de que estuviera invitada para el pequeño cameo en la segunda de la saga, fue que su ex-cuñado Chris Hemsworth tiene un personaje en Marvel.

Esto podría ser una ventaja o desventaja, pues aunque la famosa ya terminó su matrimonio con Liam Hemsworth, y no sabemos en que términos pueda estar con Chris.

Lo cierto es que, los fans están deseosos de ver a Cyrus en Marvel, sería, de alguna manera, un gran regreso de la cantante a Disney.

Miley Cyrus aparece en Guardianes de la Galaxia vol. 2

¿Miley Cyrus en Guardianes de la Galaxia vol. 3? Esto se dice en las redes

Este es el personaje de Cyrus

Aunque su personaje pasó un poco desapercibido a primera vista puedes no darte cuenta que es ella, la cantante tuvo una pequeña participación en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, específicamente en la escena post-créditos.

Aunque su personaje no es uno de los principales en la segunda entrega de los guardianes de la galaxia, se espera que en la tercera tenga una mayor repercusión.

Y es que su reciente aparición en Black Mirror nos demuestra que la intérprete de “Malibú” no ha perdido su talento para la actuación, pues hay que recordar que tiene tablas después de tantos años como Hannah Montana, y tras aparecer en algunas películas.

Su personaje es llamado mainframe, que se reúne con Stakar Ogord, y aunque es solamente una cabeza robótica gigante en la segunda película, la voz es la de Cyrus, por lo que los fans tienen la expectativa de que en la siguiente entrega tenga mayor participación.

Evidentemente nada está confirmado, sin embargo, se sabe que Guardianes de la Galaxia Vol 3 estará relacionada con Thor, así que incluso podríamos ver a Cyrus desde la próxima entrega de Thor: Love and Thunder, pero todo son teorías de los fans.

Miley Cyrus y sus cameos más famosos

Uno de los cameos más famosos que tiene Miley es el la segunda entrega de la saga High School Musical, en donde en la canción All For One aparece como invitada bailando junto al resto del elenco.

Esta aparición fue cuando la cantante aún pertenecía a la compañía Disney, y cuando aún interpretaba al papel de Hannah Montana, por lo que los fans votaron en una plataforma para que ella apareciera como invitada.

Cuando la joven aún era pequeña, obtuvo un pequeño papel en Big Fish, y si no es precisamente un cameo, sino más bien un papel pequeño, la famosa aparece tan solo unos minutos.

Uno de los cameos más recordados es cuando apareció en Never Say Never, la película de Justin Bieber, siendo ella misma.

Otros de los cameos fueron en Sex and The City 2, en Jeremy Scott: The People 's Designer, y The Night Before.

