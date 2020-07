Miley Cyrus dice en Instagram: “al diablo el 4 de julio hasta que haya libertad”

Mientras que muchas estrellas están encontrando formas de celebrar el 4 de julio este fin de semana, Miley Cyrus está utilizando su plataforma para protestar contra el feriado nacional y defender los derechos humanos. La cantante le recordó a sus 111 millones de seguidores en las redes sociales que no todos en los Estados Unidos tienen "libertad y justicia".

"Party in the USA" de Miley Cyrus es lanzada en septiembre de 2009

"Esto fue en 2017", escribió Miley Cyrus en Instagram, donde publicó su introducción a su viejo tema, "Party in the U.S.A." este sábado (4 de julio).

"SE SIENTE MÁS RELEVANTE AHORA MISMO. No es una fiesta en los Estados Unidos hasta que veamos #LibertyandJusticeFALLALL me escuchaste, ¡PARA TODOS! # ¡A la mierda!", escribió Miley Cyrus.

El polémico mensaje de Miley Cyrus

En el clip, filmado hace tres años en el Festival de Música iHeartRadio, Miley Cyrus dijo:

"No es una fiesta en los Estados Unidos si no tenemos igualdad, unidad, justicia, compasión, amabilidad, oportunidad, atención médica, educación, no violencia Entonces, sí, será una fiesta en los Estados Unidos. Lo veremos. Si todos nos juntamos, nos aseguraremos de que sea así. porque no me estoy rindiendo. No podemos parar, ¿de acuerdo?"

"Party in the USA" suele ser un favorito del Día de la Independencia, ya que la gente hace cola para escuchar música de sus celebraciones. En 2019, el video musical de la canción vio un pico de transmisión del 240% en YouTube.