Miley Cyrus dejó la sobriedad este 2020: “No soy una persona moderada”

Miley Cyrus ha pasado la última década de su carrera trabajando para separarse de su personaje creado por Disney, Hannah Montana. Esto nunca fue más claro que cuando consumía drogas.

Pero Miley Cyrus ha tenido altibajos cuando se trata del consumo de sustancias adictivas. Descubra cómo cambió su relación con ellos este 2020.

Miley Cyrus tiene historial de consumo de drogas

La historia de Miley Cyrus con las drogas y el alcohol se remonta a muchos años. Aunque ahora admite haber fumado marihuana en el set de Hannah Montana, su imagen durante la mayor parte de su mandato en Disney Channel fue impecable.

Pero después de que la fotografiaron usando salvia, todo cambió.

Durante unos años, Miley Cyrus se convirtió en sinónimo de marihuana. Famosamente fumó un porro mientras estaba en el escenario de los MTV European Music Awards en 2013. Y no es su única sustancia de elección.

Miley Cyrus se presenta en el escenario durante los MTV EMA's 2013 el 10 de noviembre de 2013 en Amsterdam, Holanda.

La cantante también citó el uso de MDMA en "We Can´t Stop" y no ha rehuido beber alcohol constantemente.

Miley Cyrus habló sobre estar "sobria, sobria"

Miley Cyrus decidió volver a estar sobria a fines de 2019. En junio de 2020, le dijo a Variety: "He estado sobria durante los últimos seis meses".

Después de su cirugía vocal, la estrella pop dice que optó por mantener el estilo de vida en parte porque "tengo muchos antecedentes familiares, que tienen muchos problemas de adicción y salud mental".

“Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro con mucha más claridad”, continuó. Pero también fue una elección personal. “Lo que me encanta de él es despertarme al 100%, el 100% del tiempo”, agregó Miley Cyrus.

I won’t be smokin’ but the rest of my fam sure will be tokin’ ��Happy 4/20 y’all! �� pic.twitter.com/307pdyYE6l — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) April 20, 2020

"No quiero despertar sintiéndome aturdida. Quiero despertarme sintiéndome lista".

Cyrus 'recayó' durante la pandemia de coronavirus

Sin embargo, los últimos meses han puesto a prueba a Miley Cyrus. "Yo, como mucha gente ... durante la pandemia, recaí", le dijo a Zane Lowe para Apple Music.

"Nunca me sentaría aquí y diría, 'He estado jodidamente sobria'. No lo hice, y recaí", continuó, y agregó que, en el momento de la entrevista, estaba "dos semanas sobria".

"Siento que realmente acepté ese momento. Soy muy disciplinada. Por eso, nunca es fácil, pero es bastante fácil para mí estar sobria. O entrar y salir de la sobriedad. Porque el día que no quiera jodidamente hacerlo más, no lo haré. El día que lo haga, lo haré".

Lowe preguntó por qué sentía que tenía que volver a la sobriedad. "Para mí, fue una mierda porque no soy una persona moderada", explicó Miley Cyrus. "No creo que todo el mundo tenga que estar jodidamente sobrio. Creo que todos tienen que hacer lo mejor para ellos. No tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo”.

¿A qué tipo de decisiones se refiere Miley Cyrus? Muy identificables, como llamadas borracho. "Me pongo a marcar los números y me acerco a las personas de las que me he separado a propósito", dijo, quizás refiriéndose a ex como Cody Simpson. “Me vuelvo muy impulsiva”, admitió.

