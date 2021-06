Miley Cyrus dará concierto especial del Orgullo LGBTQ+ ¡descubre donde verlo!

Miley Cyrus dará un concierto especial para celebrar el Orgullo LGBTQ+, y todos están ansiosos de verla, de ahí que ella ha dado algunos adelantos para dejar a su público todavía con más ganas, pero ¿cuándo será?

En La Verdad Noticias te revelamos que el concierto será el viernes 25 de junio y se llamará ‘Stand by You Pride Special’, lo mejor es que no solo será un verdadero espectáculo especial, también se subirá a una plataforma de streaming, así que sus fans lo podrán ver en vivo y cuando quieran.

Hace poco te hablamos sobre las 6 cosas que debes de saber sobre Miley Cyrus antes Hannah Montana, pero ahora, te daremos santo y seña para que no te pierdas el concierto especial que ha estado preparando para todos sus fans en este mes del Orgullo Gay, así que, ¡no te lo pierdas!

Miley Cyrus: ¿dónde y cómo ver su concierto?

El concierto de Miley Cyrus lo podrás ver por medio de la plataforma de streaming ‘Peacocktv’, aunque lamentablemente en México aún no está disponible, eso sí, también será transmitido por medio de la cadena de televisión NBC.

En caso de que no puedas acceder a ninguna de estas opciones, no te preocupes, mantente atento a las redes sociales, seguro que habrá transmisiones en vivo de sus fans.

¿Qué se verá en el concierto de Miley Cyrus?

El concierto especial de Miley Cyrus, contará con un gran repertorio, pues ha revelado recientemente que interpretará temas de ABBA y Cher, y colaborará con Mickey Guyton, Brothers Osborne, Little Big Town, Maren Morris y Orville Peck.

Además, se han revelado algunas de las canciones que Miley Cyrus está dispuesta a interpretar muy a su estilo durante el concierto y algunas de estas son:

Cantará ‘Belive’

Interpretará ‘Dancing Queen’

‘True Colors’

