Miley Cyrus da positivo a COVID-19; no asistirá a la fiesta de los Grammy.

Miley Cyrus tiene COVID-19, pero no se arrepiente. “Viajando por el mundo, tocando para 100.000 personas por noche y conociendo a cientos de fanáticos por día, las posibilidades de contraer COVID-19 son bastante altas”, tuiteó la cantante de “Wrecking Ball” el viernes.

“Tengo Covid ahora, pero definitivamente valió la pena”. Bueno, tal vez ella tiene un arrepentimiento. El diagnóstico positivo significa que Cyrus se perderá la actuación en la fiesta de vigilancia de los Grammy de Steven Tyler en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el domingo.

“Desafortunadamente, debido a esto, me estoy perdiendo el Fondo de Janie, que apesta porque es una organización benéfica muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler”, dijo Miley Cyrus a través de Twitter. “¡Me siento bien, así que no te preocupes por mí! ¡Lo siento Steven! ¡Tendremos que 'Walk This Way' en otro momento!”.

Miley Cyrus canceló concierto por inclemencias del tiempo

Ha sido una semana llena de acontecimientos para la artista de 29 años. Estaba programada para tocar en el festival Asunciónico de Paraguay el 23 de marzo, pero el segundo día del evento fue cancelado debido a las inclemencias del tiempo.

Su avión fue alcanzado por un rayo en el camino al festival. “A mis fanáticos y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo”, escribió junto a un video de rayos que destellaban fuera de la ventana del avión.

“Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia”, publicó en Instagram.

También perdió a un querido amigo, Taylor Hawkins, quien murió el 25 de marzo. Miley Cyrus rompió en llanto al recordar a Hawkins mientras actuaba en el Festival Lollapalooza en Brasil y dedicó su canción “Angels Like You” al difunto baterista de Foo Fighters.

La Verdad Noticias informa que Cyrus se hizo cercana a Hawkins cuando colaboraron juntos en su versión de la canción de Billy Idol "Night Crawling". La canción apareció en el disco crossover de rock de Cyrus de 2021 "Plastic Hearts".

