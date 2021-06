Miley Cyrus conquista en el Mes del Orgullo con el cover “Believe” de Cher

Miley Cyrus sabe cómo celebrar el Mes del Orgullo LGBT+, ya que la cantante y actriz ha presentado un avance de su próximo concierto virtual, donde interpreta un cover de la canción “Believe” de Cher. El evento online se transmitirá el 25 de junio y es parte de los festejos por el “Pride Month”.

Además, en el videoclip que Cyrus publicó en su cuenta oficial de Youtube, ella está acompañada de reconocidas Drag Queens de reality show estadounidense “RuPaul’s Drag Race”, algunas de ellas son Kylie Sonique Love, Jaidynn Diore Fierce, Venus Ann Serena, entre otras.

En este concierto "Miley Pride Special", que los fans podrán disfrutar alrededor del mundo, la intérprete de 28 años cantará grandes hits del Pop, especialmente de Madonna, pero a su estilo. Asimismo, tendrá estrellas musicales invitadas como Little Big Town, Maren Morris, Mickey Guyton, Orville Peck y los hermanos Osbourne.

¿Cher odia a Miley Cyrus?

Cher no estaba de acuerdo con la etapa rebelde de Cyrus/Foto: E! Online

En 2013 Cher dió pistas de que posiblemente odiaba a la cantante Miley Cyrus. ¿El motivo? La famosa de 75 años declaró su total rechazo a la etapa rebelde que la intérprete de “Hannah Montana” tenía durante esa época, especialmente tras su actuación en los premios MTV con Robin Thicke.

“Pudo haber salido desnuda y si hubiera tenido una gran actuación, la habría felicitado. Pero no estuvo bien. No sabe bailar, su cuerpo se ve horrible, la canción no era buena y, niña, ya basta de lengua fuera”, declaró Cher al medio USA Today.

Aunque posteriormente la gran cantante de “Strong Enough” se retractó de sus palabras, pero su declaración generó controversia. Sin embargo, Miley no se ofendió por los comentarios de Cher, y por el contrario, se sintió “halagada” de que la gran artista se fijara en su trabajo.

“Cuando estas leyendas y estos íconos y estos artistas que admiramos... Nos odian, sigue siendo un cumplido”, confesó Cyrus en una entrevista. Después de que Miley cantó “Believe”, Cher recurrió a las redes sociales para decir que se sentía feliz de que la joven interpretara uno de sus éxitos.

Otros covers de Miley

La canción de Cher no es el único cover que Miley ha hecho en los últimos años. La ex miembro Disney, en su reciente álbum “Plastic Hearts” incluyó los covers de “Heart of Glass” cantado originalmente por Blondie.

También agregó “Zombie” de The Cranberries; además, también le ha dado su propia versión a temas musicales recordados como “Jolene” de Dolly Parton y “Don't Stop Me Now” de Queen, entre otros.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.