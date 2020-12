Miley Cyrus confiesa que ha estado teniendo bastante sexo por FaceTime

Miley Cyrus es una de las celebridades que más ha generado controversia entre sus fans y en esta ocasión dejó con la boca abierta a sus seguidores al confesar cómo la pandemia ha afectado su vida amorosa. En una entrevista en "The Howard Stern Show", la cantante hizo explosivas declaraciones y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Miley Cyrus, de 28 años de edad, ha llevado el sexo seguro al siguiente nivel. Debido a las pautas de seguridad impuestas durante la pandemia de coronavirus, momentos que dijo han sido "realmente interesante y desafiante...para cualquier tipo de citas o conocer gente", “Hago mucho sexo FaceTime, es el sexo más seguro. No estoy recibiendo Covid", admitió Miley Cyrus.

"Definitivamente no voy a hacer nada que sea irresponsable para mí o para otras personas ... es simplemente ridículo para cualquiera que no tome las precauciones adecuadas para protegerse mutuamente".

Miley Cyrus hizo explosivas confesiones sobre su vida sexual

Miley Cyrus hace fuertes confesiones

Sobre el tema del sexo, la interprete de “Prisoner” de también dejó en claro que no se metió en la cama con su colaboradora musical Dua Lipa, de 25 años, luego de que Howard Stern dijera que "parece que ustedes dos están teniendo sexo completo" en su música humeante. En el video de "Prisoner" que se lanzado el 19 de noviembre, Miley y Dua se ponen bastante cercanas y pesadas entre sí; Dua incluso lame la cara de Miley en un momento dado.

“No tuvimos sexo”, aclaró Miley durante la entrevista. “Dua Lipa me lo recuerda constantemente. Ella me dice "en tus sueños". En realidad, nunca he tenido un sueño húmedo sobre Dua Lipa. Eso es algo que me está proyectando. Desafortunadamente, no pude tener sexo con ella ".

Miley Cyrus volvió a entrar en la escena de las citas después de separarse de su novio de un año, Cody Simpson, de 23 años, en octubre. La ex alumna de Disney Channel ha estado disfrutando de su nueva libertad, especialmente desde que tuvo una relación de altibajos con el actor Liam Hemsworth, de 30 años, que duró una década y culminó en un matrimonio de ocho meses que terminó en agosto de 2019.

Los fanáticos se dieron cuenta cuando Miley cantó sobre cómo "casarse" era "solo para causar una distracción" en su canción "WTF Do I Know" de su nuevo álbum Plastic Hearts, que se lanzó el 27 de noviembre.

Aunque no se mencionaron nombres, algunos fanáticos tomaron esto como una ofensa hacia el ex, de la cantante, Liam Hemsworth. Sin embargo, Miley Cyrus dejó en claro que "todavía" y "siempre" amará a su exmarido en el resto de su entrevista en The Howard Stern Show, incluso si disfruta de la vida de soltera.

