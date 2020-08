Miley Cyrus confesó que su primera vez fue un trío con dos mujeres

La cantante que saltó a la fama en Disney Channel, Mile Cyrus se sinceró y habló sobre su vida sexual al confesar que la primera vez que tuvo un encuentro sexual con un hombre fue con Liam Hemsworth, y le mintió al respecto durante 10 años.

Durante una entrevista en el podcast ‘Call Her Daddy’ con Alexandra Cooper, que se lanzó a primera hora del viernes, reveló que su primera experiencia sexual fue en un trío con dos mujeres.

La ex estrella infantil se volvió personal cuando habló sobre la angustia, su sexualidad y cómo Liam, de 30 años, fue el primer hombre con el que tuvo relaciones sexuales a la edad de 16 años después de salir con chicas años antes.

‘’No fui hasta el final con un chico hasta que tuve 16 años’’, dijo en el podcast de sexo. "Pero terminé casándome con el tipo, así que eso es una locura".

Aunque confesó en ese momento que le mintió al actor sobre que era su primera vez.

"Mentí y dije que él no era el primero, así que no parecería una perdedora”, dijo y agregó que no podía pensar en nadie, por lo que eligió a un amigo.

Pero unos años más tarde ‘’terminó’’ casándose con el hombre al que le mintió acerca de tener relaciones sexuales y tuvo que ser sincera.

Las relaciones sentimentales de la estrella siempre han estado en el ojo público

"Fue una mentira a la que me aferré durante unos 10 años", dijo Miley. ‘’La primera vez que me relacioné con alguien fue con una chica, dos de ellas, y que fueron más allá de la ‘’primera base’’.

"Me atraían las chicas mucho antes de que me atrajeran los chicos", dijo la cantante de Wrecking Ball.

Te puede interesar: Miley Cyrus se niega a presumir su mansión por esta razón

Miley confesó que su relación con Liam comenzó en el set de su película ‘The Last Song’ en 2008 y los llevó a casarse en 2018 antes de separarse después de unos meses de matrimonio en agosto de 2019.