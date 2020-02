Miley Cyrus con atrevido escote y con las nenas al descubierto ¿Será censurada?

Miley Cyrus volvió a encender las pasiones de sus millones de seguidores en Instagram con un onesuit negro cuya característica principal es un mega escote con sus senos libres y casi al descubierto, al igual que su espalda.

Del Instagram de Miley Cyrus

La intérprete de “We Can't Stop”, disfruta de los atuendos controversiales que dejan poco o nada al descubierto, además, Miley Cyrus no es ninguna extraña a subir fotografías candentes a su Instagram, muchas de ellas tomadas desde la comodidad de su casa, así que la sorpresa en esta ocasión no fue su provocativo atuendo, sino el hecho de que es mucho más elegante de los que suele usar.

Las primeras imágenes publicadas por Miley Cyrus le valieron varios halagos de sus seguidores e incluso de otros famosos como Demi Lovato, quien escribió “Ese cabello lo es todo” y miles de likes.

El atrevido escote

Miley Cyrus de 27 años de edad parece haberse enamorado del sexy onesuit negro que lució en un show de moda en el que se encontró con Lil Nas X, ya que no ha dejado de subir fotografías del atrevido pero elegante atuendo.

Algunas de las publicaciones favoritas de sus seguidores son las que dan un vistazo cercano al candente escote, las cuales estuvieron al por mayor en la cuenta oficial de Instagram de Miley Cyrus.

El atuendo usado por Miley Cyrus fue de la marca Tom Ford y se ha convertido en uno de los looks favoritos de sus fans, por lo bien y sexy que la ha hecho lucir.

