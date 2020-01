Miley Cyrus celebra el cumpleaños de Cody Simpson con PROVOCADORA foto

Controversial como siempre, Miley Cyrus de 27 años publicó una fotografía de su novio, Cody Simpson en sus historias de Instagram por el cumpleaños 23 del joven.

Instagram de Miley Cyrus

Su imagen podría haber dejado con la boca abierta a sus 102 millones de seguidores en la red social, pues aunque Miley Cyrus no aparece en la foto una parte algo íntima de ella si lo hace.

La fotografía en blanco y negro estuvo acompañada de un emotivo mensaje para Cody Simpson, aunque este estuvo escrito en letras diminutas, probablemente para no robar la atención de las partes privadas de la cantante.

Candente felicitación

En las historias de Instagram de MIley Cyrus intérprete de “I Can't Be Tamed” - a lo que hace mucho honor -, se ve al joven de 23 años, Cody Simpson asomando desde la parte baja (prácticamente íntima) de la ex - chica Disney mientras ve directamente a la cámara.

Además de ve el estómago descubierto de Miley Cyrus, quien en días pasados anunció su participación en el Bonnaroo Music & Arts Festival.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amigo en el mundo entero @codysimpson… Te amo a ti y a nuestra vida privada”, escribió la solista de “Bangerz”.

También te puede interesar: Miley Cyrus envía indirecta a Liam Hemsworth en su ex- aniversario ¡Increíble!

El posible doble sentido de la frase “nuestra vida privada” no pasó desapercibido para sus fans, ya que la insinuante imagen da más de una pista sobre a qué vida privada se refiere la originaria de Tennessee.

El cumpleañero

Cody Simpson de 23 años es un cantante originario de Australia, quien debutó en la escena musical de su país en 2009, quien poco a poco fue entrando en los escenarios internacionales con la ayuda de Justin Bieber.

Ahora es conocido por ser el novio de la polémica, Miley Cyrus, con quien parece tener planes de crear una nueva banda llamada “Bandit and Bardot”, según TMZ.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana