Miley Cyrus asegura que ha estado sobria desde hace 6 meses

Miley Cyrus habla sobre su sobriedad en una nueva entrevista sincera. Al hablar de en una entrevista con Marc Malkin, la cantante súper estrella y actriz compartió que ella está viviendo un estilo de vida sobria y va a la terapia.

"He estado sobria durante los últimos seis meses. Al principio, solo se trataba de esta cirugía vocal", explicó Cyrus, y agregó que ha estado pensando "mucho" en su madre, Tish Cyrus.

"Mi madre fue adoptada y heredé algunos de los sentimientos que tenía, los sentimientos de abandono y el deseo de demostrar que eres querida y valiosa. Los padres de mi padre se divorciaron cuando él tenía 3 años, así que mi padre se crió casi sólo. Sé mucho de historia familiar, que tienen muchos problemas de adicción y salud mental", expresó Miley.

La hija de 27 años de Billy Ray Cyrus continuó: "Así que solo pasé por eso y pregunté: '¿Por qué soy como soy?' Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro mucho más claramente. Creo que la terapia es excelente".

Cuando Malkin mencionó su próximo "cumpleaños sobrio", Cyrus respondió: "Felicitaciones. Es realmente difícil porque especialmente siendo joven, existe el estigma de 'no eres divertida'. Es como, "cariño, puedes llamarme muchas cosas, pero sé que soy divertida".

“Lo que me encanta es despertar al 100%, el 100% del tiempo. No quiero despertar sintiéndome atontada. Quiero despertar sintiéndome lista", confesó Miley.

Miley Cyrus no quiere dejar su sobriedad

Mirando hacia atrás en su carrera, Cyrus dijo que hay un momento de entrevista que le llama la atención. "Una de mis entrevistas favoritas es cuando digo: 'Cualquiera que fuma hierba es un tonto'. Ese que me encanta enviar a mis padres, que son grandes drogadictos, de vez en cuando", compartió Cyrus.

"Ha sido realmente importante para mí durante el último año vivir un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio", aseguró la cantante.

Diversas fuentes han asegurado que Miley está logrando dejar las adicciones gracias al apoyo de su novio Cody Simpson, ya que desde que Cyrus está con el cantante australiano ha mejorado muchas cosas de su vida personal/Foto: Ahora Noticia

Al referirse a su cirugía vocal a fines de 2019, Cyrus dijo: "Estuve loca cuatro semanas en las que no se me permitía hablar. Estaba tan desgarrado escribiendo en la pizarra, gritándole a todos [Risas]. Tuve este gran bíceps por solo gritándole a mamá y aún tratando de hacer reuniones. Pero me preparó para la quietud y la tranquilidad".