Miley Cyrus: asegura que NO le fue infiel a Liam, pero que le gusta la diversión

Miley Cyrus es una de las cantantes más polémicas que existen en la actualidad, la ex protagonista de Hannah Montana siempre busca la manera de protagonizar los encabezados, pues ya sea por un nuevo álbum, protesta, o algún tema que cause controversia en el mundo, y ahora no es la excepción.

La intérprete de “Adore you” confesó a través de sus redes sociales las razones por las que terminó su relación con Liam Hemsworth, y descartó que se haya tratado de una infidelidad, pues ella siempre ha sido muy honesta con todo lo que pasa en su vida.

La cantante confesó diferentes actos ilegales que ha realizado, como romper objetos en walmart, consumir varios tipos de drogas, filtrar en redes sociales fotos de ella misma sin ropa, pero que nunca sería capaz de mentir en algo tan importante como lo es su relación.

“que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo y el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”, resaltó Cyrus.

En ese sentido, dijo que su separación se debe realmente a buscar lo mejor para su salud mental, pues necesitaba estar bien consigo misma. Eso sí, Liam Hemsworth será una parte importante de su vida, pues ha estado a su lado más de una década, por lo que el cariño que tiene hacia el es enorme y sincero.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por haber engañado. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”, concluyó.

Y es que la separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha roto el corazón de cientos de internautas, que admiraban a esta pareja de famosos.