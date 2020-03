Miley Cyrus anuncia regreso a Australia ¿Es por Liam Hemsworth?

Miley Cyrus publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram donde anunció un inesperado viaje a Melbourne, Australia, ciudad natal de su ex- esposo, Liam Hemsworth y tiene un motivo muy importante para ello.

La razón del viaje no está tan relacionada con su ex- pareja, Liam Hemsworth como algunos podrían pensar, pero si tiene una conexión con el actor australiano, con quien Miley Cyrus protagonizó uno de los romances más polémicos de Hollywood.

Miley Cyrus de 27 años de edad se unirá al concierto en beneficio de la fauna australiana afectada por los incendios forestales de los últimos meses, el World Tour Bushfire Relief Concert que tendrá lugar este 13 de marzo y cuyos fondos recaudados serán invertidos en el rescate de la vida salvaje de Australia.

“Haciendo el cover de la banda australiana, @jet.theband con su clásico mundial, “Are You Gonna Be My Girl en el @worldtour Bushfire Relief Concert!...