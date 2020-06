Miley Cyrus admite que se viste sexy para dejar a un lado a Hannah Montana/Foto: Teen Vogue

Miley Cyrus hizo todo lo posible para "sacar a la gente" mientras se alejaba de su imagen de Hannah Montana. La cantante de 27 años encontró fama en el programa de Disney Channel, en el que interpretó a la chica normal Miley Stewart, que fue una estrella del pop de 2006 a 2011.

A medida que el programa se acercaba a su fin, Miley trabajó duro para alejarse de su imagen limpia y debutó un gran cambio, tanto física como musicalmente, con su sencillo y álbum de 2010 Can't Be Tamed.

Y dice que hizo una gran declaración en 2010 cuando actuó en Londres con un vestido bastante escaso. Miley, que protagonizó junto a su padre Billy Ray Cyrus en el programa, salió al club nocturno GAY de Londres con un pequeño mini vestido negro con detalles recortados en los costados y los muslos.

Mirando hacia atrás en su actuación en el décimo aniversario de su álbum, Miley le dijo a los fanáticos que había usado este vestido por una razón muy específica.

Can't Be Tamed marcó un antes y después en la carrera de Miley Cyrus, dejando atrás a Disney y mostrando a una mujer empoderada y fuerte. Bangerz no fue el grito de Miley. Este fue el himno de ella diciendo 'fuck u Disney'. #10YearsOfCantBeTamedpic.twitter.com/jJYqwmgHHJ — �� (@mileyoficially) June 18, 2020

Durante una sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos, se le pidió a Miley que nombrara su momento más inolvidable de la época, y ella dijo que era esta actuación en Londres.

Ella les dijo a sus seguidores: "Llevaba un vestido que sabía que iba a hacer que todo el mundo se fuera y eso fue cuando comencé a 'extender mis alas' y me sentí libre.”

Aunque fue difícil dejar de ser la estrella Disney, Miley logró consolidar su carrera musical y dejar a un lado casi por completo su imagen de niña adorable para convertirse en una mujer muy atrevida/Foto: Just Jared

"Pero ... también tomó muchas agallas porque la gente a mi alrededor decía que perdería a todos mis fanáticos y mi carrera terminaría", declaró la actriz.

Ella agregó: "No podía quedarme con Hannah Montana para siempre y ellos lo sabían, pero tampoco querían que cometiera un error que no podía deshacerse".

"He sido muy afortunado de tener admiradores leales (como tú) que siempre me han permitido experimentar y evolucionar", confesó Cyrus.

La fama de Miley Cyrus

Miley ha estado en los titulares recientemente luego de su separación de su esposo Liam Hemsworth después de su romance de 10 años. Después de la ruptura, se embarcó en un romance con Kaitlynn Carter, ex de Brody Jenner, pero pronto se separaron.

Ahora está saliendo con el cantante australiano Cody Simpson, e incluso han estado dando pistas de que se casarán algún día. Le dijo a The Sun Herald: "Creo en el matrimonio, pero no he pensado demasiado en eso. Soy demasiado joven para considerarlo, para ser honesto”, declaró Cody.

"Sigo rodeándome de mujeres positivas que me inspiran y me enseñan cosas nuevas todos los días. Ella es creativa e inspiradora, ferozmente independiente y también me alienta a ser mi propia persona. Ambos somos personas creativas que se apoyan mutuamente", aseguró el novio de Miley.