Miley Cyrus ESPANTA con cover de Pink Floyd ¡Ni sus fans están contentos!

Miley Cyrus presentó su cover de “Wish you were here” de PInk Floyd, una de las canciones más emblemáticas de la banda de rock británica pero su presentación dejó mucho que desear a los fans de ambos.

Miley Cyrus lanza cover de Pink Floyd

La versión acústica de “Wish you were here”, fue presentada en Saturday Night Live y grabada por MIley Cyrus desde su domicilio por la cuarentena de coronavirus pero causó que lluevan las críticas.

“Fue pésimo. Por favor, dejen de compartir eso. Realmente deseé que aparezca Roger Waters y le ponga pausa al video mientras lo veía”, escribió el público en Twitter.

Aunque Miley Cyrus ha demostrado tener una poderosa voz y ser apta para dar nueva vida a clásicos de la música (siendo el ejemplo más famoso “Jolene” de Dolly Parton), en su cover de Pink Floyd sonó débil y casi desafinada.

Otro usuario escribió: “Miley Cyrus lo hizo de nuevo. Volvió a desmadrar una canción icónica. Es imperdonable que haya hecho un cover tan ruin de Wish You were here, lo hizo con Comfortably Numb. Ya no quiero vivir en este puto mundo de mierda”.

Miley Cyrus y su mejor cover

Muchos fans de Miley Cyrus, ex- chica Disney, concuerdan en que el mejor cover que la intérprete ha realizado en su carrera fue su versión de “Jolene” hace siete años cuando recién cumplía los 20 años de edad.

Miley Cyrus y Dolly Parton

Miley Cyrus, ahora de 27 años, protagonizó sus “Backyard Sessions” en su canal oficial de YouTube con covers de sus canciones favoritas grabadas en compañía de su banda.

De los covers realizados por Miley Cyrus en las “Backyard Sessions”, el gran favorito fue “Jolene”, tema originalmente interpretado por su madrina, Dolly Parton.

“Jolene” de Miley Cyrus llegó a los 251,408,439 mil reproducciones y 1.6 millones de likes desde su estreno.