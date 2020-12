Miley Cyrus: Así impactó Hannah Montana la vida de la cantante/Foto: Bacanal y Monterrey Live

Miley Cyrus, la estrella del pop de 28 años habló recientemente sobre sus días en Disney Channel y cómo la amada serie de televisión, Hannah Montana, ha tenido un impacto duradero, en sus fans y en ella misma.

Miley tenía solo 13 años cuando consiguió el papel principal del programa de 2006, que lanzaría su carrera como actriz y cantante y la llevaría a la fama. Pero como explicó la cantante de "Midnight Sky", tuvo que aprender a prosperar fuera del personaje de Hannah Montana.

"Tuve que evolucionar porque Hannah era más grande que la vida, más grande que yo", dijo Miley a la revista Rolling Stone.

"Sentí que nunca alcanzaría el éxito de Hannah Montana. Así es como Lil Nas X conocía a mi padre [ Billy Ray Cyrus]. Creció viendo a Hannah Montana y dijo: 'Quiero hacer una canción con Robby Ray'", declaró la cantente.

"Eso es literalmente lo que sucedió. Ser el ídolo de un niño queer joven que podría convertirse en un Lil Nas X y crear una identidad completa para ellos al sentirse inspirados al verme crecer", continuó. "O escucho a artistas como Troye Sivan decir que se sintió más cómodo con su sexualidad cuando salí con 'My Heart Beats for Love'".

Como ella dijo, "Cuando mis compañeros están teniendo estas experiencias y se aceptan a sí mismos por algo que demostré cuando eran niños, ahí es cuando digo, 'M - t, yo soy Hannah Montana".

Miley Cryus aprendió mucho de Hannah Montana

Para Miley, explicó que se dio cuenta de cuánto se relacionaba con su personaje de Disney Channel. "Realmente, Hannah Montana no era un personaje", señaló. "El concepto del programa, soy yo. Realmente tuve que aceptar eso y no ser una tercera persona al respecto".

Además de abrirse sobre los primeros días de su carrera, la cantante de "Mother's Daughter" reflexionó sobre una época en la que mostraba una versión de sí misma al mundo. Fue en 2017 cuando lanzó Younger Now, su sexto álbum de estudio.

Miley ahora recuerda con cariño y orgullo su participación en Hannah Montana, ya que sabe que fue la ídolo de muchos grandes artistas actuales/Foto: T13

"Hace un par de años", le dijo a Rolling Stone, "parecía que estaba viviendo un cuento de hadas. Realmente no lo era. En ese momento, mi experimentación con las drogas y el alcohol y el círculo de personas que me rodeaban no me satisfacía".

"Existe la idea de que durante la era de Younger Now, yo era pura", señaló.

Ella expresó: "A los medios les gusta que mi cabello o mi apariencia sea el punto de referencia de mi cordura. 'El cabello es largo y rubio, ella está cuerda ahora mismo. No se la puede joder con las drogas. Es cuando se pinta el cabello o le está saliendo el vello de la axila [que] está drogada'". Pero a pesar de que parecía tener una imagen perfecta, su vida real era todo lo contrario.

Miley reveló que en la era de su álbum "Younger Now" estaba en su peor momento de adicciones, aunque muchos pensaron todo lo contrario/Foto: The Guardian

"Estaba mucho más fuera de mi camino en ese momento que en cualquiera de las ocasiones anteriores en las que mi cordura estaba siendo cuestionada", compartió.

"No me gusta decir nada de una manera muy sólida y concreta, pero en este momento me he estado enfocando en la sobriedad porque quería despertarme el 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo", expresó Miley.

Ella añadió: "Si alguna vez aprendí a equilibrarme no llevarlo demasiado lejos, lo haría. Pero hasta ahora, cada vez que me he metido con eso, no me ha dado lo que quiero... Ese momento de mi vida no fue para mí".

Avance rápido hasta 2020, y la estrella está en un lugar mucho mejor. Ella dijo: "Ahora tengo esta perspectiva saludable que no tenía antes. Aprendí mucho sobre lo que puedo y no puedo ser para otra persona y lo que puedo y no puedo aceptar para mí".

