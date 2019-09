Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana Del Rey estrenarán “Don't Call Me Angel” el 13 de septiembre

El momento ha llegado y la colaboración de Miley Cyrus con Ariana Grande y Lana del Rey es una realidad, el tema de la canción es “Don't Call Me Angel” en español no me llames ángel y echa dado mucho de qué hablar en el mundo a través de las redes sociales.

Desde hace un par de horas se habló de una colaboración de las tres artistas antes mencionadas en una posible colaboración, hasta que Miley Ray Cyrus decidió compartir tan sólo siete segundos del nuevo video y esto se descontroló.

Al parecer nadie lo esperaba y esta es una gran sorpresa al estar unidas las artistas más poderosas de la música y de los medios de comunicación, el tema claramente hace referencia a Los Ángeles de Charlie, cinta que se estrenará próximamente.

En el video podemos apreciar siete segundos de los cuales en tres podemos ver a mal y salvos Ariana grande y Lana del rey, vestidas con trajes muy sexies y con alas de ángeles al estilo de Victoria Secrets.

Después de que el mundo ha visto muchas colaboraciones de artistas internacionales en el género urbano como lo es el reggaeton, un refresco con artistas 100% cooperas, es algo que le viene bien a la industria con esto se asegurará que la música pop no muera.

En redes sociales han comparado esta colaboración con otras que hicieron historia, te la primera fue aquella comparada con el trío de Beyoncé, Britney Spears y P!nk para un comercial de Pepsi.

También lo compraron como aquel colaboración de la canción ‘Lady Marmalade’ en donde se encontraban P!nk, Christina Aguilera, Mya y Lil Kim, desde luego la nueva colaboración también se ha comparado en su momento con aquella presentación entre Britney Spears Christina Aguilera y Madonna.

