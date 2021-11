Miles Teller rompe el silencio tras rumor de su negativa a la vacunación

El lunes, Miles Teller dejó en claro si está vacunado después de protagonizar un video musical para la nueva canción de Red (Taylor's Version) "From the Vault" de Taylor Swift , "I Bet You Think About Me", con Chris Stapleton.

Los Swifties definitivamente estaban pensando en el actor de Whiplash después de que los tabloides informaron en septiembre que Teller no estaba vacunado.

Y había cerrado la producción de la serie derivada The Godfather en la plataforma Paramount +, y The Other después de dar positivo por COVID-19.

Miles Teller si está vacunado

El actor dijo que si está vacunado

Su publicista Lauren Hozempa negó el rumor anti-vaxx, pero los fanáticos de Swift aún criticaron su casting en el video dirigido por Blake Lively en las redes sociales.

"Sí, Taylor Swift, te amo, pero habiendo notado a Miles Teller negacionista de Covid en tu video ..." un usuario de Twitter comentó, mientras que otro agregó: “Déjame aclarar esto… De todos los actores empleables en el negocio, Taylor Swift y Blake Lively decidieron que durante la pandemia contratarían literalmente al anti-vacunas Miles Teller para protagonizar su nuevo video. Señoritas, esto no es ... "

Teller abordó la situación directamente al tuitear el lunes por la noche: “Hola chicos, no suelo sentir la necesidad de abordar los rumores aquí, pero estoy vacunada y lo he estado por un tiempo. Lo único que estoy en contra es el odio ".

Teller aparece en el nuevo video musical, que ha acumulado más de 10 millones de visitas en un día, junto a su esposa en la vida real, Keleigh Sperry.

El actor de War Dogs interpreta a un novio perseguido por vívidos recuerdos de su ex (Swift) vestido de escarlata durante su boda con otra persona (Sperry) en la imagen de seis minutos.

Swift también es fanática de la pareja en la vida real, y les envió un ramo de flores y una tarjeta con la letra de su "Lover" después de que Teller y Sperry se casaron en septiembre de 2019.

"Una noche que nunca olvidaré, sentada en este camerino de súper humanos y eligiendo su atuendo final mientras toma tranquilamente un café y miles de personas gritan de emoción por encima de ella", dijo.

Sperry, Miles Teller y la superestrella Taylor Swift han sido amigos durante años, desde hace mucho tiempo. hasta el momento en 2015 cuando asistió a la gira mundial de 1989 de Swift y publicó una foto de primer plano

