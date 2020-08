Mila, la hija de Raúl Araiza, revienta Instagram con un sensual bikini ¡HOT!

Hija de Raúl Araiza luce sus encantos en bikini

La sensual y guapa hija de Raúl Araiza, dejó sin aliento a sus millones de seguidores al compartir una candente fotografía presumiendo su escultural figura con un diminuto bikini, la joven derrochó sensualidad en Instagram con un atrevido look.

Mila Araiza la hija del famoso conductor del programa "Hoy" de Televisa, dejó volar la imaginación de sus admiradores en su cuenta oficial, al mostrar su belleza con poca ropa, mientras disfrutaba de unos momentos de relajación por el Caribe Mexicano.

La sexy joven de 23 años de edad decidió derretir las redes sociales con una infartante fotografía en bikini; la hija del conductor Raúl Araiza exhibió sus encantos con una diminuta prenda de hilos en color negro, lo que desató diversos comentarios halagadores.

Mila Araiza se luce con poca ropa en Instagram

A través de su cuenta de Instagram la hija del presentador de Televisa, publicó una instantánea que causó furor, la joven demostró que a su edad posee un cuerpazo de infarto, ya que la diminuta prenda remarcó su estilizada figura, lo que provocó las reacciones de sus miles de seguidores.

Los usuarios le enviaron diversos piropos a la joven, aunque el presentador de televisión no dudó en comentar la candente fotografía de su hija en bikini, pues el famoso expresó lo siguiente: "Te me tapas escuincla rebelde", tras ver el atrevido look que usó su hija durante sus vacaciones en la playa.

Mila la guapa hija de Raúl Araiza

Te puede interesar: ¡Qué miedo! Raúl Araiza de Televisa causó pánico en pleno programa "Hoy"

Mila, la hija de Raúl Araiza, ha demostrado en las redes sociales que posee un cuerpazo espectacular, pues ha dejado sin aliento a sus seguidores al derrochar sensualidad al usar prendas muy provocativas. ¿Consideras que la hija del conductor de Televisa posee una figura espectacular?.