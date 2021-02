Mila Kunis y Ashton Kutcher vuelven a trabajar juntos para un esperado comercial

Mila Kunis y Ashton Kutcher le dieron un giro a un clásico de Shaggy para un nuevo anuncio del Super Bowl 2021.

El lunes, el programa "Today" mostró una vista previa del divertido anuncio de Cheetos protagonizado por la pareja de la vida real, junto con el cantante de reggae, que se emitirá durante el gran juego el domingo 7 de febrero.

En el anuncio de televisión, Kutcher descubre que Kunis se está comiendo su bolsa de Cheetos, con polvo naranja en los dedos, y siguiendo el consejo de Shaggy, ella opta por decir: "Wasn't Me" (No fui yo).

Kutcher y Kunis lanzan una interpretación inspirada en Cheetos del icónico sencillo de Shaggy, celebrando su 20 aniversario, con la actriz comiendo el bocadillo por toda la casa, incluso en la ducha.

Shaggy también puede escupir un nuevo verso sobre los bocadillos, seguido de un divertido giro al final.

Mila Kunis y su esposo Ashton Kutcher no laboraban juntos por sus hijos

Luego, Kunis y Kutcher se unieron a Carson Daly para hablar sobre trabajar juntos nuevamente para el comercial.

"Sí, no trabajamos juntos principalmente por los niños", dijo Kunis.

“Hay respuestas jocosas que le dan a la gente, pero al final del día no quieren estar juntos con los niños al mismo tiempo durante una sesión de fotos, que es de unas 14 horas al día".

Mila y Ashton habían acordado no trabajar en un mismo proyecto para que por lo menos uno de ellos pudiera quedarse al cuidado de los niños. Sin embargo, los actores decidieron participar en el nuevo comercial para "tomarse un respiro" de su paternidad/Foto: Infobae

"No podemos trabajar juntos, no sé cómo lo hace la gente. Ashton dice que casi no pudimos hacer el comercial. Nos miramos y nos reímos. Sabemos cuando la otra persona está actuando", dijo la actriz.

Hablando de tomar bocadillos a escondidas, Kutcher admitió haber tomado pintas de helado, aunque Kunis lo cuestionó un poco.

"No se cuela helado, simplemente se lo come", dijo. “Se come una pinta por noche y trata de convencer a la gente de que es un cuarto de pinta. Eso es una mentira". ¿Crees que Mila Kunis y Ashton Kutcher deberían trabajar en una serie o película juntos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

