Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher no darán regalos a sus hijos en Navidad. Al parecer esta Navidad los hijos de 3 y 1 año de edad de Mila y Ashton no recibirán regalos como los demás niños. Esto fue revelado hace poco en una entrevista para Enterteinment Tonight.

Mila Kunis y Ashton Kutcher no darán regalos a sus hijos

“Nuestra tradición es que no haya regalos para los niños. Estamos haciéndolo ahora porque cuando eran más pequeños realmente no importaba. El año pasado cuando festejábamos Navidad Wyatt tenía dos y fue demasiado. No le dimos nada, fueron sus abuelos. El niño no solo aprecia un regalo, ni siquiera saben que esperar, solo esperan cosas. Le dijimos a nuestros padres ‘se los rogamos, si les tienen que dar algo escojan una cosa, de otra forma nos gustaría hacer una donación"

"Cuando hace mucho calor afuera, vamos a la biblioteca y leemos libros".

"Les enseñaremos desde una edad muy temprana que, aunque mamá y papá tengan dinero, ellos son pobres", reveló Mila Kunis

Te puede interesar

Mila Kunis y Ashton Kutcher no darán regalos a sus hijos por que están haciendo un esfuerzo para no criar imbéciles. En la entrevista la pareja dijo que esa es la tradición en la familia, cero regalos en Navidad.Mila Kunis también procura llevar a sus hijos a la biblioteca pública para que se familiaricen con la lectura.Desde hace algunos meses Mila Kunis y Ashton Kutcher dijeron que querían que sus hijos estén lejos de la frivolidad de Hollywood. Y no cabe duda que están muy centrados en que eso suceda para que sus niños no sean consentidos.De esta forma queda muy claro que Mila Kunis y Ashton Kutcher quieren que sus hijos sean y crezcan de manera sencilla y humilde.