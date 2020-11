Mikaela, la hija de Steven Spielberg se siente muy feliz de ser actriz PORNO/Foto: Legit y The Verge

Mikaela Spielberg habla sobre aparecer en el porno y dice que su trabajo en la industria del cine para adultos la ha "curado".

La hija adoptiva del legendario cineasta Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw, fue noticia cuando fue encarcelada por abuso doméstico luego de un enfrentamiento con su entonces prometido y jugador profesional de dardos Chuck Pankow, que es 27 años mayor que ella.

Como te relatamos en La Verdad Noticias, los cargos fueron retirados más tarde después de completar con éxito las sesiones de asesoramiento ordenadas por la corte.

La noticia de su arresto se produjo varios días después de que el público se enteró de que había iniciado una carrera como pornógrafa independiente en Internet, produciendo videos en solitario de sus actuaciones eróticas desde su casa en Nashville, Tennessee.

Mikaela Spielberg no se arrepiente de ser actriz de cine para adultos

En una nueva entrevista con el medio Daily Beast, la actriz de cine de adultos dijo que su trabajo ha "afirmado la vida".

“Sentí que si no hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer en mí misma y en mis relaciones, habría muerto en un año”, dijo.

Spielberg ha sido abierta anteriormente sobre sus luchas con la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias y el hecho de encontrarse al borde de la falta de vivienda.

"Estoy en medio de un viaje de curación", dijo. "Hace unos dos años, estaba en mi peor momento".

La aspirante a bailarina exótica profesional también habló sobre refinar su trabajo en la plataforma de contenido para adultos ManyVids, que sostiene es "en línea y solo para baile" y "no de servicio completo", aunque no dio más detalles sobre lo que está incluido en su canal de servicio parcial.

“He aprendido que personalmente no disfruto del contenido hardcore”, explicó. "Lo que sea que decidas hacer es tu decisión, pero yo disfruto del contenido suave y el contenido apasionante".

La actriz birracial también habló sobre temas relacionados con la nación en este momento, en particular el racismo y los derechos humanos, y agregó que "la crisis de la vivienda debe abordarse... hablando de experiencias personales".

Al crecer con dos padres blancos, dijo: "La autoaceptación racial ha sido una gran parte de mi viaje".

Más tarde agregó: “Lo diré de esta manera: podrías tener todo el amor del mundo y aún así estar increíblemente solo. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto por respeto a todos los que conozco".

Mikaela también reflexionó sobre la cobertura de noticias de su arresto en febrero en términos desgarradores.

"Casi siento que no puedo hablar sobre los hechos reales porque eso pondría mi seguridad en peligro, pero puedo decir que siento que me convirtieron en esta espeluznante caricatura mediática de lo que no queremos en la sociedad", dijo.

“Me sentí casi como una caricatura racialista de un judío o una mujer negra en esos momentos, porque mantuve mi inocencia todo ese tiempo. Y eso es todo lo que puedo decir al respecto", expresó. ¿Crees que Mikaela triunfará en el mundo del cine para adultos?