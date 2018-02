Mikaela Hoover, víctima de los 'hackers'

La actriz estadounidense Mikaela Hoover se encuentra en medio de un conflicto, pues fue víctima de hackers.

Le extrajeron de su cuenta iCloud fotografías en las cuales aparece con muy poca ropa y en topless.

Aproximadamente 119 imágenes de ella son las que se encuentran circulando en la red.

Según TMZ, el robo podría ascender a más de 10 mil instantáneas digitales.

La celebridad, que se dio a conocer en Marvel Studios gracias a su papel menor en 'Guardianes de la Galaxia', se a puesto en manos del Departamento de Los Ángeles.

El LAPD ha asegurado que la cantidad de imágenes que fue pirateada, fueron descubiertas gracias a una web llamada 'Fappening'.

Las autoridades, al parecer, ya han rastreado todas las direcciones IP pertinentes y ya han ejecutado los mecanismos de recuperación estipulados para obtener los archivos robados.

Cabe mencionar que los hackers no sólo robaron el contenido de la famosa, también datos relevantes como bancarios y personales.

A esto le han dado mucha prioridad.

Por el momento la intérprete de proyectos como 'How i met your mother', 'Two an a Half Men', 'The League' y 'Anger Management', no ha dicho nada al respecto.

Tras lo sucedido, ahora los usuarios querrán saber más de Hoover, quien es muy bella y talentosa.

Mikaela, de 33 años, ahora se une a la lista de personajes que han sido víctimas de este tipo de filtración a la intimidad como Jennifer Lawrance y Vanessa Hundgens.

Hacker es acusado de entra a cuentas de celebridades

Un hombre de Connecticut fue acusado de entrar a más de 250 cuentas de iCloud de estrellas de Hollywood y gente común.

Él se declaró culpable este jueves.

Se trata de George Garofano, de 26 años, originario de North Branford.

Hasta el momento está siendo investigado y enfrenta hasta cinco años de prisión; el día de su sentencia aún está por determinarse.

Con este sujeto, se trata de la cuarta persona acusada en el caso.