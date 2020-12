¿Mijares siente CELOS de ver a Lucero con otro hombre? ¡Entérate!

Manuel Mijares fue invitado al programa de Yordi Rosado en Youtube para hablar de diversos temas, uno de ellos fue la relación que sostuvo con Lucero, misma que se terminó en 2011 tras 14 años de feliz matrimonio, del cual surgen Lucerito y José Manuel.

Cuando Manuel Mijares fue cuestionado sobre si él siente celos al ver que Lucero se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado del empresario Michel Kuri, él respondió que se encuentra feliz de verla feliz y que sabe que ella siente lo mismo con él, esto a pesar de que actualmente se encuentra soltero.

“Cuando quieres a alguien y sabes que es feliz, te sientes bien; cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti… Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, como a mí me gusta verla”, declaró el cantante a Yordi Rosado.

Manuel Mijares se siente feliz de que Lucero haya podido volver a encontrar el amor en Michel Kuri.

¿Por qué terminaron Lucero y Manuel Mijares?

Manuel Mijares también reveló que su separación ocurrió a causa de sus carreras artísticas, pues a pesar de que tenían un matrimonio muy estable, el hecho de que ambos estuvieran ocupados orilló a que los dos decidieran seguir con sus vidas por separado, aunque esto no impidió que siga teniendo una increíble relación con Lucero.

“Yo creo que lo que pudo haber intervenido era que ella viajaba mucho y yo también, estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, porque ella hacía giras, hacía de repente novelas que eran muchos capítulos que grababan, que eso ayudó a estar con los chavos, porque estaba uno o estaba el otro”, declaró el intérprete de ‘Mi Universo’.

Manuel Mijares y Lucero mantienen una buena relación para no afectar a sus hijos.

Por último, Manuel Mijares reveló que Lucerito y Manuel José no resintieron el divorcio, esto debido a que él se mudo al departamento vecino y así procurar estar siempre en contacto con ellos, situación que se ha repetido desde hace tiempo, lo cual ha ayudado a que su familia siga muy unida a pesar de que la pareja se haya separado.

