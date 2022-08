Mijares presume zapatos que parecen pezuñas y que valen más de 26 mil pesos

El calzado del cantante ha dividido opiniones en redes sociales.

Manuel Mijares se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por haber obtenido un nuevo récord en su carrera musical, sino por tener unos zapatos que parecen “pezuñas” y cuyo costo llega a superar los 26 mil pesos mexicanos.

El furor comenzó luego de que el cantante compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía, en la cual presume que estuvo de invitado en el programa ‘Despierta América’ de Univisión junto a su ex esposa Lucero para promocionar el tour ‘Hasta Que Se Nos Hizo’ en Estados Unidos.

El calzado del cantante ha desatado furor en las redes sociales.

Fue gracias a dicha fotografía que los cibernautas se percataron que el calzado utilizado por el intérprete de ‘Soldado del Amor’ parecían unas pezuñas, lo que desató una ola de burlas en su contra y lo convirtió en protagonista de divertidos memes en todas las redes sociales.

Los zapatos de Mijares valen más de 26 mil pesos

De acuerdo a Internet, los zapatos del cantante tienen un costo de $26,455 MX.

No obstante, la sorpresa fue mayor cuando se descubrió que los controversiales zapatos de Mijares son para mujeres, aparentemente pertenecen a la marca Maison Margiela y tienen un costo de $26,455 MX, esto según información revelada por el famoso sitio web de Farfetch.

Cabe destacar que no es la primera vez que el cantante presume este tipo de calzado, pues los cibernautas descubrieron que los tiene en diferentes colores. Pese a que sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, el ex esposo de Lucero, quien está muy enamorado de su nueva novia, no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: Mijares ASUSTA a sus fans al lucir sucio y desalineado en Instagram

¿Qué edad tiene Manuel Mijares?

Hoy en día, el cantante ha logrado consolidarse como un icono de la música pop y balada romántica en México.

Manuel Mijares nació el 7 de febrero de 1958, por lo que ahora tiene 64 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el cantautor mexicano inició su carrera artística en 1981 y hoy en día es un destacado exponente de la música pop y balada en español de Latinoamérica.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales