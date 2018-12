Mijares es confrontado por Andrea Legarreta en entrevista

En esta ocasión fue el turno del cantante Mijares, al recibir una tensa confrontación con la conductora Andrea Legarreta mientras este le entrevistaba.

Durante la entrevista que brindó en el programa 'Hoy', el cantante enfatizó que, contrario a lo que se ha especulado en diversos medios de comunicación, la participación de su hija solo fue como parte de un regalo de cumpleaños y no porque tenga deseos de debutar como cantante.

Una vez escuchada la posesión del cantante con respecto a la participación de su hija, fue el turno de Andrea para cuestionarlo, siguiendo el tema versado.

“¿Ella quiere?”, a lo que el artista respondió: “yo espero que no”. Inmediatamente Legarreta replicó: “pero luego no es lo que queremos los papás, luego no es lo que nosotros queramos, queremos que sean felices, y si a ti te dieron la oportunidad ¿por qué no se la darías?”, Mijares dijo: “no, porque a mí me la dieron a los 28 años”.