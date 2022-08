Mijares confiesa por qué se separó de Lucero hace 11 años

Lucero y Manuel Mijares, tras 14 años de matrimonio y uno de noviazgo, anunciaron su divorcio en marzo de 2011. Sobre su ruptura se dijeron infinidad de cosas, lo cierto es que, a más de una década de su separación, los cantantes mantienen una de las relaciones amistosas más admirables y respetadas del medio artístico.

Se sabe que lo hacen por el bien de sus hijos, José Manuel y Lucerito, pero también por ellos mismos, ya que ninguno está en favor de las relaciones tóxicas ni destructivas; pues no son partidarios de las demandas ni de ventilar sus conflictos personales a través de redes sociales o medios de comunicación.

Hay que destacar que fue en diciembre de 2020, cuando el cantante Manuel Mijares confesó a Yordi Rosado en entrevista para su canal de YouTube, los verdaderos motivos de su separación de Lucero. Dijo que ella viajaba mucho y él también.

El divorcio de Mijares y Lucero

Lucero y Mijares

“Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, no era que se quedaran solos”.

“Decidimos, como en Buckingham, (estar cada uno en) el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos. Siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño”, platicaba el cantante Mijares en aquel entonces.

TE PUEDE INTERESAR: Manuel Mijares ¿Quién es su nueva novia?

¿Por qué se separó Mijares de Lucero?

Lucero y Mijares

Ahora recientemente sorprendió con una nueva versión durante una entrevista que ambos concedieron para un medio de Estados Unidos, para promover el concierto que ofrecerán el 24 de agosto en Miami, como parte de su gira ¡Hasta que se nos hizo! que ya han presentado en otros países.

Fue ahí donde, Lucero le dice a su ex esposo: “Deberías dar las gracias, Manuel, que doy todos los datos”. Ante lo cual, él responde: “O sea, así pasa, no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar”.

Y ella le contesta: “Porque soy buena onda”, pero Mijares interrumpe y añade: “No, no, no, como he dicho en el show, por eso me divorcié, porque no hay manera de que tú te metas (en una entrevista) y puedas opinar algo, no hay manera”.

Cabe destacar que por eso totalmente asombrada por lo que el intérprete de Para amarnos más acababa de decir, la cantante se justificó al comentar que estaba ayudándole: “Antes de la entrevista me dijo: ‘tú di las fechas, tú ayúdame, y todo eso’. Ahorita ya se hace el que no, así se lleva uno”.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: