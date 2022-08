Mijares asegura que su único error fue casarse con Lucero

Las declaraciones del cantante han causado controversia en las redes sociales.

Manuel Mijares provocó gran revuelo en redes sociales a causa de una reciente entrevista que ofreció a un programa estadounidense, en la cual habló acerca de la gira de conciertos titulada ‘Hasta Que Se Nos Hizo’ que protagoniza al lado de Lucero, su ex esposa y madre de sus dos hijos.

Con el humor que le caracteriza, el cantante habló sobre la buena relación que tiene con la mujer que durante 14 años fue su esposa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención a más de uno es que confesó que el único error que cometió fue haber llegado al altar con ella.

El gran error de lucero y Mijares fue haberse casado ������ pic.twitter.com/hpcI3TC0oo — Lo + viral (@VideosVirales69) August 26, 2022

No obstante, debes de saber que dicho comentario no hizo enojar a la intérprete de ‘Cuéntame’ e incluso bromeó al decir que ellos enmendaron su error al divorciarse en 2011. Recordemos que la pareja procura tener una excelente relación por el bien de sus hijos, a quienes no dudan en incluir dentro de sus proyectos musicales.

Lucero y Mijares, una emblemática historia de amor

Pese a que están divorciados desde 11 años, la pareja mantiene una buena relación y no dudan en presumir a su familia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Manuel Mijares y Lucero iniciaron su romance en 1996. Tan solo un año después, la pareja decidió unir su vida en matrimonio, del cual surgieron dos hijos: José Manuel Mijares y Lucero Mijares.

No se puede negar que los artistas tuvieron uno de los romances más queridos por el público, esto a pesar de que se decía que todo se trataba de una farsa y que había un contrato con Televisa de por medio. Lamentablemente, ellos anuncian en marzo del 2011 que su relación había llegado a su fin y que iniciarían con los trámites del divorcio.

Te puede interesar: El 2021 unió a Lucero y Mijares, la pareja más querida de México

¿Quién es la pareja actual de Manuel Mijares?

Fue a finales de diciembre pasado cuando se dio a conocer que el cantante se daba una nueva oportunidad en el amor junto a Pita de la Vega.

Tal y como te informamos con anterioridad, Manuel Mijares decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a Pita de la Vega, quien no tiene relación con la farándula mexicana y de la que se sabe muy poco al respecto. Respecto a su romance, se sabe que ambos han querido llevarlo con total discreción, al igual que Lucero y Michel Kuri.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales