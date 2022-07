Mijares asegura que su hija canta mejor que él y que Lucero

Manuel Mijares causó gran controversia en redes sociales al revelar en una reciente entrevista para YouTube que confía ciegamente en el talento de su hija Lucero Mijares e incluso aseguró que ella canta mucho mejor que él y que su madre, la cantante Lucero.

Con la sinceridad que le caracteriza, el cantante le contó al periodista Alberto Peláez que está sorprendido con el éxito que tuvo su hija en tan poco tiempo. No obstante, dejó en claro que ella no debutará en la música de manera profesional hasta que culmine sus estudios.

“Todos dicen: ¿ya están lanzando a Lucerito?’ y nosotros: ‘No, no, no, no estamos lanzando nada’. Ella tiene que terminar su prepa y seguir con sus clases de canto”, declaró Mijares.