Miguel Martínez impacta con PODEROSO six pack en sus diminutos trajes de baños

El galán Miguel Martínez le gusta presumir su cuerpo casi como Dios lo trajo al mundo pues tiene con qué hacerlo y no escatima en oportunidades para fotografiarse mostrando el poderoso abdomen marcado en el cuerpo bien trabajado.

El también actor de telenovelas ha triunfado tanto en la música del género Regional Mexicano así como también en las redes sociales en especial Instagram, en donde es ya un influencer con un gran número de seguidores que desde su larga trayectoria lo ha seguido.

Para los que aún no lo ubican Miguel Martínez tiene una amplia trayectoria dn el medio del espectáculo, para empezar es el ganador de Código Fama, un reality de niños talentos en donde algunos lograron destacar en el Regional Mexicano como Gerardo Ortiz, Joss Favela, Jonathan Becerra y el propio Miguel, otros en la televisión como Diego Boneta, Alison Loz, María Chacón y Jesús Zabala.

Sin embargo Miguel Martínez ha crecido en todos los aspectos y ahora nos muestra todo lo que ha trabajado profesionalmente y en su cuerpo, estás son las imágenes más sexys del intérprete de Así de sencillo, quien le gusta de ir al mar a remojar el six pack.

Actualmente promociona el tema No seas malita junto a otro exitoso ex compañero de Código Fama y de telenovelas, Jonathan Becerra, a quienes les ha ido muy bien juntos en el género Regional Mexicano. no cabe duda que Miguel Martinez ha ido escalando entre el favoritismo del público, por ello seguimos viendolos en la actualidad, y no solo por su indiscutible talento, sino tambien por su fisico que llama la atención.

