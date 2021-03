El actor y cantante Miguel Martínez, mayormente conocido por su papel de “El Alcachofa” en la telenovela infantil ‘Alegrijes y Rebujos’, causó furor entre sus seguidores de las redes sociales al hablar sobre la posibilidad de crearse un perfil en la plataforma de OnlyFans.

Miguel Martínez ofreció una entrevista virtual a la revista TVNotas para hablar sobre diversos temas, uno de ellos fue la insistencia de sus seguidores, quienes le piden que se abra una cuenta en OnlyFans para compartir el atrevido contenido que no puede publicar en redes sociales por cuestiones de censura.

Sin embargo, el actor reveló que está por lanzar su propio sitio web en donde compartirá contenido exclusivo, el cual promete ser del agrado de la comunidad LGBT+, pues aseguró que ellos han sido sus más fieles fanáticos, razón por la cual se siente agradecido.

“Déjame te cuento que sí estoy preparando algo para la comunidad, que me han pedido tanto que haga fotos y que me atreva más, que vamos a abrir una página que se va a llamar ‘miguelmartinezvip’. De hecho, ya no tardamos en salir. Hay unas fotos que están ahí un poquito más subidas de tono”, declaró el actor Miguel Martínez, de 30 años.

Miguel Martínez no subirá desnudos a su sitio web

Miguel Martínez asegura que su sitio web no defraudará a la comunidad LGBT+ y a sus fanáticos en general.

Miguel Martínez dejó en claro que a pesar de que el contenido que subirá a su sitio web será subido de tono, él no realizará desnudos como suele ocurrir en la popular plataforma de OnlyFans, pues no es de su agrado: “No me atrevería a hacer desnudos ni mucho menos”.

Asimismo, la estrella de 'Alegrijes y Rebujos' prometió que además de publicar fotos subidas de tono, también realizará dinámicas que les permita estar más cerca de él, por lo que asegura que sus fieles seguidores ya no tendrán necesidad de que se una a OnlyFans.

“Créanme que ya no van a necesitar esta página, con ‘miguelmartinezvip’ será más que suficiente. Aparte de fotos, vamos a tener dinámicas exclusivas para la gente que se suscriba, como serenatas, cenas conmigo, vamos a hacer recetas de cocina, pero las van a cocinar conmigo, irnos de paseo y muchas cosas así”, finalizó Miguel Martínez.

Fotografias: Instagram