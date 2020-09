Miguel Herrán luce sus PELOS ÍNTIMOS en una ardiente imagen ¡Que bochorno!

Miguel Herrán, es el famoso actor que interpreta a “Río” en la exitosa serie “La Casa de Papel” que recientemente está haciendo arder las redes sociales con una íntima imagen en donde muestra demás.

Tal parece que el actor quiso dejar paralizado a sus fans con una íntima imagen, por ello ha mostrado una publicación en donde deja una descripción que dice: A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar de acuerdo.

Los pelos íntimos de Miguel Herrán

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el actor de La Casa de Papel tiene más de 13 millones de seguidores y ahora ha impactado con la imagen que acompañó dicho pensamiento pues, el actor de 24 años, se tomó una foto en un baño, recargado en un toallero, mientras su pants color negro quedaban debajo de su bien formado cuerpo.

Por si fuera poco, la foto permite observar en un ángulo poco común, el cuerpo de Miguel, los músculos que ha trabajado en el gimnasio durante años y los íntimos pelos que quedan a la vista de sus fans.

Hay que destacar que aunque la imagen fue publicada el 25 de agosto ha tenido cientos de miles de reacciones entre y comentarios que aplaudían al actor español su atrevimiento de publicar esa fotografía en poca ropa.

Miguel Herrán, quien ganó el Premio Goya en 2016 como mejor actor revelación del año, encendió la web pues su imagen deleitó los ojos de sus seguidores y seguidoras. Sin embargo, días antes también compartió otra foto suya en otro baño, fumando un cigarrillo, sin camisa y mostrando su abdomen de infarto.

En esta ocasión, su semidesnudo no sólo fue lo único que llamó la atención, en esta imagen escribió: Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no os gusta. Esta foto es para mí, para no olvidarme jamás que el éxito personal está en la aceptación de una mismo y no en la de los demás.

Cabe destacar que Miguel Herrán alcanzó el reconocimiento mundial con sus personajes de “Río” en La Casa de Papel y Christian Varela en Élite, ambas producciones españolas de Netflix.

