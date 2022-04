Miguel Herrán llora al presenciar el terrible incendio de su casa

Miguel Herrán es un famoso actor español que ha sufrido uno de los peores golpes emocionales que se pueden sufrir: el incendio de su casa, pues él mismo ha compartido este duro momento con sus seguidores de Instagram.

Resulta que en un vídeo subido a stories de Instagram se puede oír al actor de La Casa de Papel, de 25 años, respirando agitadamente, en pleno ataque de ansiedad y llorando de forma comprensible ante las imágenes de su casa en llamas.

"No me lo puedo creer. Mi puta casa... No".