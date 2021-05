Miguel Gallego Arámbula y Sergio Basteri, el gran parecido que hay entre ellos

Miguel Gallego Arámbula y Sergio Basteri no sólo tienen un gran parecido físico, sino también sus vidas han tomado rumbos similares. El primero, es el hijo mayor del cantante Luis Miguel con su ex esposa, la actriz Aracely Arámbula. Mientras que el segundo es el hermano menor del artista conocido como “El Sol de México”.

Aunque ambos tienen una vida muy privada en la actualidad, las fotografías que se tiene de Sergio y Miguel cuando eran pequeños, demuestran que el sobrino heredó varios rasgos físicos de su tío.

Hasta ahora no se sabe si Gallego Arámbula y Basteri algún día se llegaron a conocer, puesto que Sergio ha estado alejado de su famoso hermano, desde hace muchos años. Sin embargo, el público reconoce que el Miguel, primer hijo de Luis Miguel seguramente se parecerá a su tío Sergio cuando sea un adulto.

Las similitudes entre Miguel Gallego Arámbula y Sergio Basteri

Las pocas fotografías que se tienen de Sergio y Miguel muestran que sobrino y tío son bastante parecidos/Foto: El mundo de Regina y Para Ti

Hay varias similitudes entre Miguel Gallego Arámbula y Sergio Basteri, aunque no se tienen muchas imágenes recientes de ambos, los internautas han notado que el hijo de Aracely de 14 años y su tío de 34 años tienen facciones parecidas, como la sonrisa y la nariz; y los fans esperan algún día encontrar una foto de Miguel y Sergio juntos.

No obstante, Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel al igual que su sobrino, no aparecen mucho en las redes sociales, ya que sus vidas personales se han conservado en total hermetismo. Asimismo, Miguel y su tío son parecidos porque ambos están alejados de “El Sol” desde hace años.

Sergio se distanció de Luis Mi cuando aún era un estudiante, y supuestamente hasta ahora no mantiene contacto con el famoso. Mientras que Aracely Arámbula ha dado a conocer que ninguno de sus dos hijos ve ni convive con su papá “El Sol” desde hace mucho tiempo. Incluso el cantante ya no les daba la pensión económica que les correspondía, y no mostraba interés en Miguel y su hermano.

Hermanos e hijos de Luis Miguel

Ellos son los hermanos e hijos que tiene el cantante Luis Miguel/Foto: El Comercio, F1 Mundial y Revista Cosas

Como recordarás, Miguel Gallego Arámbula y Sergio Basteri no son los únicos familiares de Luis Miguel de 51 años. El cantante de “Hasta que me olvides” tiene a su segundo hermano, Alejandro Basteri de quien recientemente también se distanció después de una fuerte pelea que tuvieron por problemas de negocios. Sergio era el menor entre ellos.

Por otra parte, como te mencionamos en La Verdad Noticias, con Aracely tuvo dos hijos: Miguel de 14 y Daniel Gallego Arámbula de 12 años. Aunque al principio los dos niños aparecieron en las revistas sociales más importantes en México, actualmente sus rostros son ocultados por su famosa mamá, para llevar una vida lejos del espectáculo.

No obstante, Luis Miguel tiene una hija mayor que sus varones, la modelo e influencer Michelle Galleno Salas de 31 años, mejor conocida como Michelle Salas, hija de la cantante y actriz Stephanie Salas. Sin embargo, ella fue reconocida legal y públicamente por “El Sol” hasta el 2008, cuando la joven cumplió los 18 años.

