Miguel Gallego Arámbula, el primer hijo de Luis Miguel con Aracely Arámbula

MIguel Gallego Arámbula fue el primer hijo varón de Luis Miguel, a quien decidió nombrarlo igual que él.

Nacido el primero de enero de 2007, el pequeño Miguel es fruto del romance entre el llamado Sol de México y la actriz Aracely Arámbula, con quien aparte tiene un segundo hijo, su hermano Dani.

Hace unos años la actriz compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que el pequeño demuestra que heredó el talento de su padre, mientras está cantando la canción “Can’t Stop The Feeling” de Justin Timberlake.

Miguel Gallego Arámbula 2021

Miguel Gallego Arámbula en 2021cumplió 14 años, y su mamá la actriz de La Doña se ha encargado de proteger mucho su identidad, es decir, casi no muestra fotos de los pequeños en sus redes sociales oficiales, sin embargo, en En vivos, y en algunas imágenes filtradas se puede ver que Miguel Gallego Arámbula ya es todo un adolescente en crecimiento.

En su pasado cumpleaños compartió varias imágenes agradeciendo la dicha de ser su mamá, sin embargo, siempre protegiendo su rostro, a fin de que no se lucre con su identidad.

¿Cómo son los hijos de Luis Miguel?

Los hijos de luis Miguel han crecido en un ambiente sano

Los hijos de Luis Miguel son muy parecidos a su padre, pese a que no se han visto en años, pues en portadas de revista protagonizadas en el pasado, se ve a los dos menores con el cabello largo, muy al estilo del “sol de México” cuando era un niño.

Mientras que MIguel ya es un poco más adolescente, juguetón y protector, Dani aún se está despidiendo de su etapa de niño.

Lamentablemente, no podremos conocer más sobre los pequeños, debido a que no estarán en Luis Miguel: La serie, ya que Arámbula no dio los permisos para que se utilice su imagen.

¿Por qué Luis Miguel no ve a sus hijos?

Aracely Arámbula ha crecido a sus hijos sola

Luis Migue no ve a sus hijos por estar concentrado en su trayectoria artística. Parece que el famoso está haciendo lo mismo que hizo con su hija Michelle Salas, alejarse durante su infancia, aunque aún es un misterio si el famoso los buscará en el futuro.

Por lo pronto Miguel Gallego Arámbula y su hermano Daniel viven muy bien con su madre Aracely Arámbula, y la actriz de “La Doña” revela que el astro musical no les pasa pensión, y que los menores incluso ya no lo extrañan.

